С каждым годом рынок этой страны для наших переработчиков сельхозсырья все желаннее. С одной стороны, потому, что огромный. С другой - потому что другие традиционные рынки Казахстан безвозвратно теряет. Любовь, однако, пока получается не взаимная. Причины этого предприниматели обсудили в Костанае с железнодорожниками и представителями госорганов, которые должны обеспечивать разрешительные процедуры для желающих торговать с КНР.

Дулат Шаяхметов: «Железная дорога отправляет груза в разы меньше, чем мне нужно»

- С марта афганский рынок для нас умер, - обрисовал ситуацию директор мельничного комплекса ТОО «Асалия» Дулат ШАЯХМЕТОВ, - муку они у нас не берут и брать не будут. Мы этот рынок потеряли. И нас же еще в этом обвиняют. Мол, мукомолы отсюда ушли в Узбекистан, взяли и построили там мельницы. Да ничего подобного. Сами узбеки все сделали. Народ трудолюбивый. Их к тому же очень поддержало государство. Мощно субсидировали, беспроцентные кредиты давали. И за 10-15 лет отрасль мукомольная там поднялась. А нам гайки закрутили. Все, мы больше по их территории практически не проходим. Экспорта муки в Афганистан нет. Узбеки берут немного из пшеницы hi-pro, но такой у нас немного. Вот Россия открывается, может, зерна подобного качества станет больше, но не факт... Значит, Афганистана для нас нет, зато больше года назад вроде открылся Китай: очень хорошее направление, большая потребность, например, в кормовой муке. До этого они гранулы брали, отруби. У них сейчас работает 3-летняя государственная программа, и они $50-60 своим людям на каждой тонне субсидируют. Потолок цены для нас - $180. Нормально. Я могу 28-29 тысяч тонн этой кормовой муки произвести в месяц. Но железная дорога не пропустит. Наша железная дорога. Я, допустим, получаю один план на отгрузку контейнерного поезда, который по вместимости равен всего 25 вагонам. Чтобы мое предприятие нормально работало, я должен грузить 12-13 составов, я же гружу всего 1-2. А китайцы, кстати, готовы принимать. Говорят, у нас 58 путей, всего 2 занятых, затаскивайте свой груз. А мы не можем отправить. У нас сплошные узкие места. Мы пытаемся что-то предпринять: контейнеры, допустим, нам здесь не дают, берем крытые вагоны, находим площадку под Алматы, разгружаем эти вагоны, перегружаем там в контейнерный поезд. При этом время идет, а я же должен актуальные фитосанитарные и ветеринарные сертификаты получить для сопровождения груза, а ветеринарка делается 10 дней. И если я не успею, мое время по плану уйдет. Вот я не отправил груз 29 декабря, сегодня уже 14 января, а до 20-го вообще не будет отправки... Скажите, почему я должен всем этим заниматься, выискивать окна, площадки? Я произвел продукцию, вы мне отправьте с гарантией, раз взялись. Я знаю, почему такие проблемы. Одна из причин - российские транзитные грузы в приоритете, более выгодные, КТЖ - это же государство в государстве... А все думают, что переработчики на гармошке играют. Нет. Мы с аграриями в одной подводной лодке. Не будет проблем с дорогой, сложится оборот, я смогу по хорошей цене сырье покупать.

Заместитель директора по логистике ТОО «КТЖ-ГП» Костанайского отделения дороги Канат АЛШОРАЗОВ пассаж про приоритет россиян не комментировал, текущие сложности с транспортной инфраструктурой признал, из хорошего на будущее сказал о том, что ограничение на отгрузку до 20 января связано отчасти с модернизацией на участке дороги Моинты - Достык. Там строят вторые пути, что обеспечит увеличение пропускной способности с 9 до 28 пар поездов.

Претензии Шаяхметова поддержал начальник отдела продаж еще одного мельничного предприятия, ТОО «Атамекен Дос», Азамат БЕКСУЛТАНОВ. Поддержал не только в транспортном вопросе. Не менее сильную головную боль у переработчиков, которые хотят закрепиться на китайском плацдарме, вызывает невнятная процедура попадания в специальный реестр Главного таможенного управления КНР. Несмотря на межгосударственные договоренности, выглядит это как игра в одни ворота, что признает и казахстанский уполномоченный орган.

Руководитель отдела Костанайской областной территориальной инспекции Бауржан КАЗБАЕВ на заседании отраслевого совета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области напомнил предпринимателям о порядке действий.

Бауржан Казбаев говорил о специфике китайских госорганов

Собирает заявки комитет госинспекции, а его областное подразделение направляет предпринимателям для заполнения анкету, опросник, таблицу. Его же сотрудники проводят предварительную инспекцию фитосанитарного состояния предприятия и проверку соответствия документов. По итогам формируют списки предприятий, имеющих право на экспорт продукции. А дальше - дело за китайской стороной. Главное таможенное управление КНР проводит оценку рисков по представленным материалам, по итогам чего включает предприятия в свой реестр. Или не включает, что происходит, по отзывам костанайских предпринимателей, гораздо чаще.

- Вы мне можете сказать, почему я не попадаю в реестр? - спросил Шаяхметов, - мы комбикормовый завод поставили специально, чтобы место там получить. Площадка для хранения контейнеров - пожалуйста, два тупика еще построил, дополнительные склады на 6 000 тонн. Все сделал. А в реестре меня нет. Что еще надо?

- Мы не знаем, - ответил Казбаев, - специфика китайских госорганов такова, что они ничего не разъясняют и не комментируют. Отказывают, и все.

Коллег поддержала директор Ассоциации СХТП, предприниматель Светлана МИХАЙЛЕНКО. Тоже рассказала, что требования, которые предъявляет китайская сторона, не очень-то регламентированы документами. Впечатление: чего хотят, того и требуют. Предприниматели считают, что к решению их проблемы должны активно подключаться МИД, вообще, кабинет министров, а шевелить их просто обязан Минсельхоз.

Фото Галины КАТКОВОЙ

