Пандемийное бедствие 2020 года оставило, пожалуй, единственный позитивный след: образовательный процесс перестал быть привязанным к погодным выкрутасам, а учеба на диване впервые превратила квартиры в потенциальные классы. Все ли тогда продумали оптимально и как сделать «дистанционку» еще продуктивнее? Тем более что на дворе самая середина зимы… Приводим мнения работников образования, айтишников, педагогов и родителей.

Нет худа без добра?

Татьяна ПЕСТЕРЕВА работает репетитором по русскому языку и литературе в онлайн-режиме уже не первый год. Прошла путь от занятий через мессенджеры до сервиса видеотелефонии Zoom.

- По результатам своих учеников и их отзывам могу судить, что через онлайн-обучение мы достигаем желаемой цели. Ребята сдают тесты на 4/5, - говорит педагог.

6 апреля 2020 г. Так начинались дистанционные уроки… / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Но это сейчас… А тогда, в 2020-м, ее коллегам предстояло впервые организовать главное: адекватный информационный обмен от простой пересылки сообщений в WhatsApp до комплексных образовательных платформ, которые в учреждениях образования были отлажены в разное время, но примерно к четвертой четверти худо-бедно функционировали практически во всех школах, колледжах и вузах.

Вспоминает IT-специалист Александр МЕДВЕДЕВ:

- Первая проблема была уже в том, что персональные компьютеры имелись дома не у всех учеников. Или не у всех детей в семье, если они занимаются в одну смену. Я помню случаи, когда в школе могли даже выдать ПК напрокат, конечно, не топовой комплектации, но, по крайней мере, работающие, которые можно было подключить к Сети и получать домашние задания.

Вот представьте: живут люди очень среднего возраста своей жизнью, у которых ПК служит лишь для просмотра видео и новостей, пользуются смартфоном, но не более. И тут им ставят задачу: для обучения вашего ребенка надо освоить какие-то платформы, что-то загрузить, апгрейдить, залогиниться, настроить почту, а там лежит файл с инструкцией…

- Я даже учителю сама объясняла, как создавать опросы и тестирования в гугл-формах, - призналась одна из родительских активистов.

- Таких вопросов в моей практике была уйма, - продолжает Александр, - некоторые родители (а иногда домашние IT-коммуникации вообще курировали бабушки) просто не понимали половины этих слов, не было элементарных знаний. А ведь еще само интернет-соединение может быть нестабильным. У разных школ уровень подхода к дистанционному обучению был неодинаковый: где-то разработали специфические учебные площадки, платформы, что-то на базе html-технологий, что-то в виде сайтов, кто-то на первых порах ограничился созданием сообществ в том же Zoom’е. Но рано или поздно почти все выровнялось, хотя со стороны педагогов было еще слабо с контролем. Ввели электронный дневник kundelik.kz, хотя у нас сейчас с ним не работают из-за сбоев и сомнений в информационной безопасности, а пользуются приложением BilimClass.

Морозные критерии

Covid, прошагав мертвящей поступью, скрылся в свои биологические берлоги, и «удаленка», которую использовали, как карантинное обучение на минималках, стала служить заменой актированным дням в тех случаях, когда педагогический процесс разрывали погодные прихоти.

- Раньше была просто отмена занятий, тогда действительно учебный процесс страдал, - говорит старший методист отдела жизнеобеспечения отдела образования Костаная Кристина ТЮРИНА. - Поскольку теперь есть формат дистанционного обучения, то вполне вероятно, что дети получают гораздо больше знаний, нежели при отмене занятий, как раньше. Все это оправданно, потому что делается ради детей, потому что мы отменяем занятия, только если имеется причина, не просто так. И как можно отправить ребенка в школу, когда погода не позволяет?

Рисунок Ксении РЕБИК

Установлены четкие показатели неблагоприятных погодных метеоусловий, при которых занятия в организациях образования переводятся в дистанционный формат. Это известный всем родителям приказ управления образования акимата Костанайской области № 697 от 30.11.2023 года.

В 0-4-х классах занятия становятся удаленными при температуре от -25°C с ветром 5 м/с и более; в 0-9-х классах - при температуре от -27°C с таким же ветром; все ученики сидят дома, если на дворе от -30°C или (для всех) если сильный гололед, буран и метель. Причем первая школьная смена должна узнать об этом с 6.30-6.45 и максимум до 8.00, вторая - с 10.45-11.00, теоретически до 13.00.

Поздние сроки (8.00 и 13.00) - это нервирующие всех исключения, когда погода резко меняется. При любом раскладе сообщения об отмене передаются в СМИ моментально после согласования с руководством. Если погода ухудшается в течение дня, то последние уроки в школах сокращаются и детей отпускают раньше.

Елена Самойленко с дочерью Марией во время выполнения домашнего задания / Фото из личного архива

- На мой взгляд, это правильная мера, - считает логопед Елена САМОЙЛЕНКО, - потому что когда по каким-то погодным причинам или, как сегодня - в школе прорвало трубы - дети не могут пойти учиться, то у нас есть лучший вариант, чем пропустить занятия. Тем более что я сама работаю дома и поэтому могу помочь ребенку с технической стороны.

- Но если, например, родители уже привели ребенка, то школа не имеет права отправить его домой, - продолжает Кристина Тюрина. - Если ученик пришел, занятия для него будут проводиться. Либо родители дождутся администрации школы, и руководители передадут ребенка лично в руки родителей. То есть одного его никто не отпустит.

Отдел уполномочен объявить

- Отдел образования отменяет занятия только после согласования с Казгидрометом, - объясняет Тюрина. - Мы звоним на станцию. Нет такого, чтобы был единый приказ об отмене по всему Костанаю: в разных местах города может быть различная температура и скорость ветра. Есть отдаленные районы, например, Дружбинская школа или Костанай-2, где может случиться локальный буран, который, к примеру, начался днем. Значит, с каких-то уроков мы детей отпускаем. То есть одна школа может учиться, а в другой произойдет отмена, потому что у них иная погода. Для каждой школы определяется формат обучения, исходя из ситуации, которая в данном районе города.

Начало карантина в 2020 г. Первоклассники нарисовали для классного руководителя по букве / Скриншот Светланы ПОГОРЕЛОВОЙ

Алгоритм принятия решения об отмене занятий продуман, как военный приказ. Собственно, он и составлен на основании приказа, только министра образования. Изложим его суть простыми словами:

1) Решение о переводе на дистант принимает руководитель отдела образования своей административно-территориальной единицы на основе данных Казгидромета.

2) Он тут же согласовывает свое решение с руководством этой территории.

3) Он же информирует руководителей организаций образования, а через них родителей и обучающихся.

4) Оповещение об отмене занятий транслируется на TV бегущей строкой, в эфире радио, на сайтах акиматов, управлений и отделов образования, в мобильном приложении Darmen, по телефонам 109 (бесплатно со смартфона) и 169 (платная справочная).

5) Руководитель организации образования принимает меры для безопасности обучающихся и самих сотрудников.

6) Родители контролируют, как ребенок занимается и выполняет домашние задания в дни отмены, а уж если решено, что он все же пойдет в школу - обеспечивают его безопасность по дороге туда и обратно.

Еще можно добавить: если занятия отменяются на 5 дней подряд и больше, то вносят коррективы в годовой календарно-тематический план организации образования, которая, кстати, не имеет права компенсировать пропущенное учебное время за счет каникул или увеличения предельно допустимой учебной нагрузки.

- Я доверяю тем, кто оценивает ситуацию с погодой и выносит решение, - итожит Елена Самойленко. - Службы, которые этим занимаются, разбираются в этом компетентно.

Не сойти с дистанции

Я уже нарисовал себе приятную картинку: работая над заданиями в пижаме и с домашним мурлыкой на коленях, дети понимают, что свободное время стало их союзником… В реале не все так розово. Дистанционное обучение - это, с одной стороны, действительно удобный формат, который позволяет сохранить непрерывность образовательного процесса, сберечь здоровье детей в период роста заболеваемости, сэкономить время и средства на дорогу в школу. Но, с другой стороны, метод не всегда реализуется так, как задумано.

Татьяна Пестерева комбинирует офлайн- и онлайн-занятия / Фото Юлии СОШИНОЙ

- Я каждый год осваиваю технические новинки, работу онлайн-досок, интерактивных платформ, пополняю банк электронных материалов, - рассказывает репетитор Татьяна Пестерева. - Это тоже непрерывный процесс. Кроме того, для онлайн-формата важны скорость Интернета и мощность компьютера или планшета у всех участников онлайн-общения. Через телефон обучение проводить не рекомендую, так как маленький экран ухудшает зрение, плюс у учеников нет возможности дистанционно работать на онлайн-доске. Но я осознаю: как репетитор, я закрываю дыры и огрехи, которые возникли в школе из-за низкой успеваемости, из-за пропусков по болезни или частых выездов на соревнования, из-за недопонимания с педагогами. Причины у всех разные. Что я наблюдаю на протяжении нескольких лет с момента начала пандемии? Как происходит дистанционное обучение у нас в школах? Издается приказ о дистанционном обучении, дети находятся дома, получают домашние задания, но онлайн-занятия часто никто не ведет. Это происходит либо из-за технических проблем с платформами, либо педагоги не умеют на них работать. В итоге дистанционное обучение иногда превращается в формальность. На самом деле дети оказываются на самообучении или на домашнем обучении «Помоги себе сам». И тогда пропасть незнания растет еще больше, а это и приводит к обращению к репетиторам. Если же техническая сторона в порядке, у учеников нет проблем с подключением к интернету, родители готовы контролировать этот процесс, а педагоги владеют современными технологиями и у них есть опыт работы в дистанционном формате с группой, это действительно хорошее решение, которое способствует непрерывности обучения.

Десант в дистант

Сколько родителей, столько и мнений. Особенно в родительских «болталках». Приводим несколько цитат:

- «Дистанционка» - своеобразный шанс для дополнительного образования. Зачастую руководители кружков и всякого рода секций, музыкальных и изобразительных школ не отменяют своих занятий и даже приветствуют, если в день дистанционного обучения ребенок пришел к ним и занимается вместо школы.

- Вот раньше была отмена, так отмена. Сказали: не идем в школу, значит, идем на горку. А сейчас?

- Читаю, что дистант нужно использовать в самых крайних случаях, но к нему стали прибегать чаще, чем прежде отменяли занятия. Как результат, дети сидят дома, залипая в гаджеты все больше и больше. Нужно искать способы, как ребенок сможет все-таки посетить школу, а не как посадить его дома. Школа в своем основном понимании - функционал, который несет не только образовательную миссию, основная ее цель - воспитание подрастающего поколения.

- Правда, хотелось бы улучшить качество подачи материала от учителя, а не как иногда бывает - просто бросили материал: «Изучите и домашнюю работу сделайте!»

- Это оттого, что, если внезапно объявляют дистант, у учителя может не оказаться презентации на конкретный урок. В идеале они должны быть на каждый поурочный план.

- Лично у меня подготовка одной качественной часовой презентации в PowerPoint занимает минимум два вечера. Когда и как нам делать презентации на каждый урок?

- Но в BilimClass есть конструктор урока, так что учитель может создавать презентации и интерактивные задания!

- А вообще, ребенок сам может оценить, каково это работать «на дистанции». Ведь сейчас все больше дистанционных профессий. То есть «дистанционка» дает профориентацию.

- Во-во. А родителям - повод обратить внимание своего чада, что блогер - не самая простая профессия!

- Не забывайте, что есть санитарные нормы по времени, которое дети могут проводить у экрана компьютера. Оно распределено по возрасту школьников. В начальной школе, если правильно помню, один урок не более 20 минут. Что же касается времени, которое педагог проводит у компьютера, его у нас никто не замерял…

К этому можно подкинуть еще пяток ярлычков, за каждым из которых - тема для самостоятельной полемики: «ограничение прямого человеческого взаимодействия», «доступность и индивидуализация обучения», «дальнодействие и экономичность», «удобство для людей с ограниченными возможностями», «эмоциональное благополучие учащихся»…

Если же ответить на вопрос подзаголовка - сколько этих самых дистанционных дней можно ожидать от нынешней зимы - нужно привести сдержанный прогноз Казгидромета. В остатке января нас ждет среднегодовая температура на большей части области и повышенная на ее северо-западе, февраль тоже обещает быть средненьким и даже теплым на юго-западе региона. А вот снéга, по заверениям синоптиков, в январе выпадет около нормы по всей области и больше обычного на ее северо-востоке, а в феврале - выше нормы повсюду. А снег - это, знаете ли, бураны.