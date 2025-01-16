Конкретно - речь о производителях и переработчиках зерновых. Для них на данный момент определяющим событием стала отмена с 1 января Минсельхозом РК ограничений на ввоз в страну российского зерна. И эта новость идет плюсом к проблемам, которые бесконечным караваном тянутся в сельхозсекторе год за годом.

Обещали к марту

С их обзора началось 14 января первое в этом году заседание отраслевого совета по вопросам АПК в палате предпринимателей Костанайской области. Хит последних двух лет - долги по субсидиям, то есть по деньгам, которыми государство обязалось поддерживать несколько направлений: защиту растений, приобретение семян, удобрений, покупку новой техники и инвестиционные проекты, то есть строительство новых производственных объектов, модернизацию существующих.

Главный триггер начала года для аграриев: въезд для пшеницы из РФ стал беспрепятственным / Фото dzeninfra.ru

В конце 2024 года президент, а также глава МСХ тему «взбодрили». В очередной раз прозвучал тезис о необходимости субсидирование заменить льготным кредитованием. Сельхозники, конечно, резко против.

- Здесь есть недопонимание, - комментировал проблему в Костанае 9 января мажилисмен Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, - субсидии на химию, семена, инвестсубсидии остаются, я уточнял это на уровне министра сельского хозяйства, вице-премьера Серика Жумангарина. Там понимают, что люди забюджетировали у себя эти субсидии и рассчитывают на них перед посевной. Долги на сегодня - под полтриллиона тенге по Казахстану. По Костанайской области - около 52 млрд тенге. Мне обещали, что к марту начнутся выплаты. Накопление долгов связано с большими затратами на ликвидацию последствий паводка, в том числе и в нашей области... Что касается якобы перевода всех субсидий в удешевленные кредиты, то речь идет только о субсидиях, которые направляются на удешевление процентной ставки. Ведь что происходит: фермеры получают кредиты под 22-24% и, ожидая субсидий, выплачивают их в течение года-полутора. И получается, что только банки на этом зарабатывают. Государство впредь намерено перейти на прямое удешевленное кредитование фермеров.

Но все предыдущие долги оно обязуется погасить. Названа очередная веха - выплаты «начнутся к марту». А долги быстро увеличиваются. Еще в ноябре 2024 года, когда в Костанае выездное заседание проводил аграрный комитет парламента, официально называли сумму долга в 40 млрд тенге по области, в декабре - уже 52 млрд тенге, 14 января 2025 года называли уже 55 миллиардов тенге.

Без запретов

Светлана Михайленко: «Нас подталкивают к вынужденному сокращению производства»

- Как завтра к льготным кредитам подступиться, если у половины крестьян из-за того, что государство вовремя не субсидировало процентную ставку, теперь кредитная история проблемная. И в посевную 2025 года многие войдут через пень-колоду, неподготовленными, - отреагировала на информацию директор Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Светлана МИХАЙЛЕНКО, - но главный вопрос сейчас: что нам делать после открытия границы? Сейчас пойдет поток российского зерна. Должен быть какой-то регулятор, который должен оценивать, надо зерно ввозить этому предприятию или нет и как это повлияет на экономику нашей страны. Например, мельницы могут ввезти для улучшения качества муки 30% зерна извне, а 70% в переработке должно быть местного. Регулятор пока не создан, мы предлагаем: пусть это будет пока Продкорпорация. Вопрос серьезный. Рынок обвалится очень быстро.

Справочно: Министерство сельского хозяйство Казахстана в начале января сняло запрет на поставки пшеницы из России, который действовал с августа 2024 года. Механизм ограничений был включен Казахстаном даже раньше - с 10 апреля прошлого года. Однако тогда еще были разрешены транзит зерна из РФ и поставки его в разумных объемах для мукомольных и птицеводческих предприятий. Но с 21 августа был введен полный запрет, который периодически продлевался до самого конца 2024 года. По информации из открытых источников (например, портала Rosng.ru), до введения ограничений Россия в разные годы поставляла в Казахстан от 1 до 5 млн т зерновых. Но в 2024 году, по данным Федерального центра по оценке качества сельхозпродукции, РФ ввезла в республику лишь 716 тыс. т, на 36% процентов меньше, чем в предыдущем году.

Один из мощных поставщиков - Алтайский край. Как сообщил на днях краевой канал «Банкфакс», «более 70% алтайского экспорта зерновых приходилось на Казахстан. К примеру, в урожайном 2022 году в соседнее государство вывезли около 800 тыс. т. Из них почти 700 тысяч тонн - пшеницы».

«Отвалился, а дальше что?»

Снимая запрет, МСХ РК все-таки отметило, что «вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна, в частности - запасов зерна, уровня спроса и предложения на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с серым импортом и незаконными схемами реэкспорта». Но все отдают себе отчет, что впредь использовать такие меры РК будет с утроенной осторожностью. Ибо зеркальные действия со стороны соседа не заставят себя ждать, как и произошло в 2024 году, когда на защиту российских рубежей встало фитосанитарное ведомство. И все прекрасно поняли, что это «ответочка».

- С введением полного запрета у нас, пожалуй, перегнули палку, - говорил на встрече с коллегами председатель отраслевого совета по вопросам АПК Александр БОРОДИН.

А мажилисмен Ходжаназаров сравнил запрет с лейкопластырем: «Наклеили, он через время отвалился, а дальше что?»

«Не 100-процентный бизнес»

Министерство со своей стороны обещает обеспечивать мониторинг ситуации на внутреннем рынке. А чего хотят производители зерновых? Некоего регулятора, как уже говорилось выше, причем с функцией быстрого реагирования. Привели пример с тем, что государство стало помогать экспортерам зерна. Благое дело - разгружаем разбухший внутренний рынок.

- Но если ты у фермера брал тонну зерна за 50 тысяч тенге, а получаешь при этом $40 льготного тарифа на перевозку, значит, цена для производителя должна быть 80 тысяч по крайней мере, - высказала мнение Светлана Михайленко. - Надо держать руку на пульсе, чтобы все деньги государства не пошли исключительно в счет рентабельности трейдеров. Или вот другой пример, переработчики, получая льготные кредиты всего под 6%, открыто закупали зерно в России. Так мы какую экономику поддерживаем, получается? Надо четко прописать в правилах, что льготные деньги государство дает, чтобы поддерживать местную экономику, а не соседнюю. Все сырье завезли со стороны, а мы остались с низкой ценой.

Добавила, что по-человечески понимает, когда все делают выбор в пользу более дешевого продукта. Но в масштабах экономики страны к чему это может привести?

- Почему переработчик предпочитает российское зерно? Это даже не вопрос цены, - высказался директор крупного мельничного комплекса ТОО «Асалия» Дулат ШАЯХМЕТОВ, - зерно наших производителей - на 12-15% сор, битое, с полынью, чего в нем только нет. Культурой производства никто не занимается. Я всех у нас знаю. В России в самой отдаленной деревне крестьянин откроет свой амбар - там зерно практически элеваторных кондиций, а после подработки можно как семенное продавать. Натура, все показатели на уровне. Поэтому оно идеально подходит нам для работы.

Михайленко отметила, что для ведения зернопроизводства с соблюдением всех технологий, с применением вовремя гербицидов и удобрений как раз и нужно поддерживающее государственное финансирование, ведь «Россия колоссально поддерживает своих аграриев».

- А мы к чему идем? К вынужденному сокращению или вообще прекращению производства. Никому не страшно, потому что все мельники, птицеводы уверены, что зерно спокойно купят на стороне, - рассуждала она. - Но, во-первых, если что-то случится, если вдруг неурожай, то необходимые на внутреннем рынке 10 млн т с нашей логистикой никто нам быстро не поставит, это уж точно. А, во-вторых, все не сводится в данном случае к одной только продовольственной безопасности. Агропромышленный комплекс - это стратегическая отрасль, потому что обеспечивает занятость огромного количества людей, живущих в сельской местности, и продуктивное использование земель. Так что АПК нельзя рассматривать только как 100-процентный бизнес. И государство в лице уполномоченных органов должно действовать, исходя из этого.

На данный момент ассоциация СХТП предлагает разрешить ввозить зерновые из РФ только железнодорожным транспортом. Так легче наладить количественный учет этого вида импорта.