По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 января, на юге и востоке области ожидаются снег, низовая метель, на западе и севере ночью и утром - туман. Снег и метель прогнозируются на севере, востоке и западе области в пятницу и субботу, 17-18 декабря. А в ночные и утренние часы на севере, западе и юге будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток снег, метель.

- Ночью в четверг на части территории области будет 8-13, на севере и востоке 17 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём будет 3-8, на юге 11 градусов ниже нуля. В пятницу прогнозируем одинаковую температуру ночью и днём: -5...-10°С, на западе -13°С. В ночь на субботу ожидаем -13...-18°С, на западе -10°С. Днём термометры покажут -7...-12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -9...-11°С, днём -4...-6°С. В пятницу: ночью -7...-9°С, днём -7...-9°С. В субботу: ночью -14...-16°С, днём -8...-10°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В четверг усиления ветра прогнозируются на юге и востоке области, а в пятницу и субботу на западе, севере и юге.