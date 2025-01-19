И главное, все это правда, все было, состоялось в жизни автора или каким-то боком его касалось. Потому что жанр, в котором пишет свою прозу известный в Казахстане и за его пределами геолог, он так и определяет - «рассказы из жизни». В конце прошлого года Низами Джафаров передал корреспонденту «НГ» свой новый сборник. Это его третья по счету книга.

Вместо портрета автора на обложке сборника - лихой дружеский шарж / Фото Галины КАТКОВОЙ

Страницы жизни

В ней 27 коротких рассказов и одна повесть как попытка автора освоить новый литературный формат. Предыдущая книга, изданная в 2017 году, у Джафарова называлась «С кем не бывает...».

Несмотря на перекличку названий, рассказы в книгах принципиально разнятся. Первые повествуют о том, что случалось или могло случиться с любым из нас. А новые описывают моменты, на которые люди обычно реагируют восклицанием: «Ну, бывает же...»

Рассказы и нравоучительные, и смешные, и грустные. Фамилий в них почти нет. Собственно, главными героями являются ситуации, особым образом сложившиеся жизненные обстоятельства. Ну и множество узнаваемых примет времени, которое автор наблюдает с 60-х годов прошлого века. Читаешь, что «обычно отснятую пленку сдавали в фотоателье, чтобы там проявили ее и напечатали снимки», и улыбаешься, ведь это было в «эпоху» технологически совершенно другой фотографии. Время бежит. И понятно, почему Низами Наджафович своему сборнику предпослал эпиграф: «Когда перелистываешь прожитые страницы жизни, она кажется не такой уж короткой...»

Мелкие - для клятвы

В нескольких рассказах рассыпаны приметы азербайджанского села, где жила семья колхозников Джафаровых, природы тех мест, быта, ребячьих шалостей и проблем. Рассказ «Записка», где братья-близнецы вызволяют из заточения своего осла, которого, заигравшись, упустили из виду, а он потравил посевы, - просто блеск. Там мальчишки, страшась справедливого отцовского гнева, пишут от лица председателя колхоза записку сторожу «штрафстоянки», где держат животное. Сторож неграмотен, но не показывает этого. И один из братцев, вручает ему поддельную записку. Тот требует прочесть указание. Мальчишка без запинки, уверенно читает... с чистого листа. Пленника освободили. А пацанов простили за остроумие и находчивость.

Вообще, смешные рассказы автору удаются. «Две сахарницы» - совсем короткая штучка, очень живописно изложенная. Так и видишь двух спорщиков в чайхане, один из которых в полемическом запале то и дело хватает из сахарницы кусок рафинада и швыряет его на пол со словами: «Клянусь этим куском сахара, я говорю правду!» Чайханщик Байрам скорбно наблюдает за разбазариванием продукта, потом подает на стол две сахарницы. На вопрос клиентов, зачем столько, отвечает: «Где крупные куски - это для чая, а вторая, где мелкие, - для клятвы...»

Рассказ «Бедный ребенок» - забавный гимн усилиям всех студентов, аспирантов и соискателей научных званий утрамбовать в своей голове перед экзаменами кучу премудростей марксистско-ленинской философии. Джафаров описывает, как при сдаче кандидатского минимума помогал аспиранту из Перми. Тот был старше, приехал с кучей поручений по работе и очень рассчитывал на помощь головастого коллеги, с которым судьба свела в общежитии. Политэкономии и научного коммунизма этот Вадим не очень боялся, но диалектический материализм ему никак не давался.

На экзамене попадается ему вопрос о материализме Фейербаха, которого критиковал Энгельс за то, что, отрицая идеализм Гегеля, Фейербах заодно разнес в пух и прах его диалектику. То есть вместе с грязной водой выплеснул из таза ребенка.

Сосед по общежитию долбил Вадиму про этого ребенка в тазике, надеясь, что яркий образ включит у человека на экзамене ассоциативную цепочку.

Аспирант бойко ответил на первые два вопроса по билету, но на Фейрбахе затормозил. А потом начал просто обвинять его за то, что выбросил ребенка. Опешив, женщина-преподаватель пыталась задавать ему наводящие вопросы, но экзаменуемый все сводил к выплеснутому малышу.

Наконец, ученая дама взмолилась, обращаясь к председателю комиссии:

- Николай Степанович, ради бога, поставьте ему скорее оценку, а то он совсем измучил «бедного ребенка».

Бывают же встречи

Упомяну еще один рассказ, а больше рассекречивать их сюжеты не буду, читайте сами. Так вот, «Саксофонист». К автору в гости заехал коллега-гидрогеолог по имени Владимир, увидел в доме гитару, заговорили о музыке. И гость рассказал об интересной встрече, которая случилась у него, когда он служил в армии в чине старшего лейтенанта.

Однажды в полк прислали новобранцев: служить приехали выпускники консерватории. Начальство предупредило, что они, конечно, солдаты, но в полку надо учитывать, что эти призывники должны готовиться к фестивалю.

Тем не менее службу они начали, копая траншеи от рассвета до забора. Парень, который привез с собой саксофон, даже обращался к командиру, говоря, что их руки грубеют, обрастают мозолями, хуже чувствуют струны и клавиши. Однако армия есть армия. Ребята служили и все-таки репетировали, много говорили о современной музыке, спорили о ней. По выходным давали концерты в армейском клубе.

Однажды командир, сам выпускник музыкалки, зашел на репетицию. Саксофонист сидел за роялем и пел. Старший лейтенант взял гитару и попробовал подыграть. Парень удивился, разговорились, потом он взял несколько листков нотной бумаги и записал на них ноты и слова песни. Отдал командиру на память.

Через несколько лет Владимир ехал в отпуск, на станции Тобол в киоске случайно увидел диск и на нем фото своих солдат, тех, консерваторских. Диск стоил немало по тем временам, киоскер сказал, что ребята популярные. Владимир диск все-таки купил, а дома отыскал подаренные солдатом нотные листы. Там в углу стояло: «ВИА «Арай» Розы Рымбаевой, Б. Шукенов (саксофон)».

Гораздо позже, когда Батырхан уже выступал сольно и гастролировал в городе, где жил Владимир, тот встретился со своим солдатом после концерта, обнялись, поговорили. Конечно, он пригласил музыканта к себе в гости, тот сказал, что сейчас времени в обрез, а в другой раз обязательно. Но другого раза не случилось, прекрасный музыкант скоропостижно скончался.

А копия тех нот с автографом музыканта есть в книге Низами Джафарова.

Субъективно

Я как-то читала утверждение литературного критика (с которым солидарна) по поводу того, каким образом люди с первых страниц наверняка определяют, стоит им дальше читать книгу или нет. Определяют еще до того, как углубятся и начнут смаковать стиль, сюжетные ходы и прочую атрибутику увлекательного чтения. Все перечисленное будет потом, а с ходу должно возникнуть созвучие - у автора что-то должно совпасть с тобой. Мимолетное воспоминание, оценка события, описание того, что люди чувствуют на первомайской демонстрации или под летним дождем... Даже сомнения у вас могут быть похожими, общими. Такая «родственность» привязывает накрепко, ты начинаешь слышать того, кто писал, не рациональным умом, а непоследовательным сердцем. И - читаешь. Даже если что-то не нравится, прощаешь и идешь дальше: автор имеет право на все, потому что смелее тебя, вот собрался и написал.

Если вам новый сборник Джафарова не подарят, его можно найти на сайте nizamid.ru, в разделе «Творчество».

Об авторе

Низами Джафаров - доктор геолого-минералогических наук, почетный разведчик недр РК, инициатор издания и главный редактор «Горно-геологического журнала», генеральный директор ТОО «Асбестовое ГРП». Производственную деятельность всегда сочетал с научной. Автор монографии «Хризотил-асбест Казахстана», соавтор (вместе с братом Физули) монографии «Полезные ископаемые Джетыгаринского рудного района (Костанайское Зауралье)».

Уроженец Азербайджана является почетным гражданином Житикаринского района.

В 2017 году издал сборник «С кем не бывает... - рассказы из жизни». В 2024 году в Баку вышли его книга «Столетие в судьбе людей» (на азербайджанском языке) и в Москве - сборник «Бывает и не такое...».