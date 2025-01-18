Если татарская кухня прямо завязана на мясе и ни один суп без него не обойдется (а в рационе самые жирные сорта - баранина, говядина, утка), то здесь у нас довольно нечастое исключение.

Как драники только не называют… Встречаются они всюду, где знакомы с картошкой / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Этот рецепт достался мне от замечательного соседа, доброго и душевного человека: полноват и несуетлив, он внешностью полностью соответствовал своему характеру. Звали его Ирек Камалетдинов. Ну или «дядя Ирек», если по-свойски.

Нельзя назвать драники исконно татарской едой, но эти распространенные от Латинской Америки до Северной Европы картофельные котлеты имеют-таки татарский вариант, возможно, локальный.

Итак, вперед. Почистить и растереть на крупной терке около десяти больших картофелин (где-то 1,6 кг в нечищеном виде).

«Хвостики», которые остаются от каждой картофелины, собрать, и вместе с парой-тройкой зубчиков чеснока измельчить в блендере или на мясорубке.

В эту массу добавить около двух третей стакана муки (чтобы будущие драники при жарке не распадались), пол-ложки соли, красный или черный перец по вкусу - пол-ложечки самое то. На дне массы может появиться вода, ее слить.

Налепить в виде плоских небольших котлеток. Главное внимание - на том, чтобы они оставались цельными. Вот тут придется приноровиться и принять как должное, что компактные котлеты удастся слепить не сразу.

Некоторые для «скрепы» добавляют яйца. Категорическое нет: в нашем варианте никаких яиц. Иногда кладут немного мяса в самый центр каждой котлетки: и опять наше решительное «нет», мы все делаем исключительно из картофеля. Но жарить лучше на бараньем жиру, дабы у блюда мясной аромат все же чувствовался.

Готовить на медленном или умеренном огне, и каждую котлетку три-четыре раза перевернуть, чтобы избежать подгорания.

У одного повара приготовление займет около полутора часов.

Драники очень питательны, так что всей этой партии хватит на компанию из трех-четырех человек.

Ингредиенты:

Картофель - 10 крупных, ок. 1⅗ кг, мука - ⅔ стакана, чеснок - 2-3 зубчика, соль - ½ ст. л., красный или черный перец - ок. ½ ч. л., бараний жир - небольшая пиалка. И никакого мяса или яиц!