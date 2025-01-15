Жителей поселка Октябрьский на отчетной встрече акима Лисаковска Абая ИБРАЕВА больше всего интересовали проблемы с обслуживанием газовых котлов. Несколько лет назад поселок полностью перевели на газовое отопление, при этом разрушили котельную. С тех пор, по словам жителей, в домах стало гораздо холоднее, но главное - выяснилось, что газовые котлы просто некому обслуживать.

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Один-единственный предприниматель ИП Ищенко обслуживает чуть ли не с десяток близлежащих поселков. Когда ему звонят, месяцами не берет трубки, а люди остаются с проблемными котлами и опасностью. При этом за годовое обслуживание газовых котлов исправно берет по 20 000 -25 000 тенге.

Аким Лисаковска обещал разобраться. "НГ" направила ему официальный запрос.

Абай Ибраев сообщил в ответе, что в п. Октябрьский обслуживанием напольных газовых котлов занимается ТОО «РЦКУ-Лисаковск».

- Что касается настенных газовых котлов, то их обслуживает ИП «Ищенко В.», - подтвердил аким. - При этом только тех абонентов, которые ранее заключили с ним договор. Процедура заключения договоров ежегодная. Непосредственно обслуживание газовых котлов проводится исключительно в весенне-летний период. Обусловлено это тем, что в зимний период идет непрерывная подача газа. Цена обслуживания у предпринимателя составляет 20-25 тысяч тенге в год, одиноко проживающим пенсионерам цена со скидкой. Кроме жителей Октябрьского, ИП «Ищенко В.» обслуживает на договорных условиях жителей Денисовского района и поселка Тобол, района Беимбета Майлина. Услуги по обслуживанию газовых котлов оказываются в сфере конкурентной среды.

Жители заявляли, что перевод поселок на газ был инициатива властей, которые не позаботились даже о том, кто будет обслуживать котлы. Но аким Лисаковска пояснил:

- Проведение газа в Октябрьский состоялось, исходя из многочисленных просьб непосредственно самих жителей поселка, которые на протяжении нескольких лет на встречах с населением поднимали этот вопрос. Газификация населения – это, несомненно, элемент благополучия и комфортного проживания в настоящее время в населенных пунктах. Необходимо отметить, что, согласно п. 1 ст. 19 Закона РК «О газе и газоснабжении», именно владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны обеспечивать их надлежащее техническое состояние и безопасность.

Абай Ибраев также разъяснил, что в случае утечки газа нужно позвонить по телефону 104 или аварийно-диспетчерскую службу по номеру 2-14-86. В аварийную службу - в экстренных случаях: когда чувствуйте запах газа в квартире; в случае повреждения газопровода во время работ; если неисправны газовый счетчик или газовая труба.

- В январе этого года ИП «Ищенко В.» планирует дополнительно принять на работу специалиста по обслуживанию настенных газовых котлов, - отметила аким Лисаковска. - Также в январе запланировано проведение схода с жителями поселка Октябрьский для подробного разъяснения ситуации касательно обслуживания газовых котлов с участием ИП «Ищенко В».

Пока что, по словам жителей, схода с жителями не было, а они начали искать другие обслуживающие организации.