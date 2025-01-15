В прениях стороны резюмировали аргументы первого заседания: представитель истца перечислил маркеры, по которым управляющий стоянкой сигнализирует потребителям о своей обязанности охранять машины, а юрист ответчика эту обязанность отрицала. Что решил суд?

Фото предоставлено Олегом Захватаевым

Согласно материалам дела, 12 мая 2024 года Анна Кучай оставила свой Chery Tiggo на платной автостоянке в Рудном, которой управляет Факия Хамитова. 1 июля Кучай вернулась в город и обнаружила на автомобиле царапины от дверей до фар. Кроме того, были пробиты колёса. Оценщик установил: машина утратила товарную стоимость на 444 100 тенге, а ущерб составил 1 592 589 тенге. Эти деньги плюс 185 тысяч за работу оценщика и 150 тысяч за услуги юриста просила взыскать с Хамитовой Анна Кучай в Рудненском городском суде.

Табличка на стоянке Хамитовой / Фото предоставлено Олегом ЗАХВАТАЕВЫМ

- В настоящее время здесь сказано, что ответственность несёт владелец, - заявил представитель истца Олег ЗАХВАТАЕВ. - Все вывески, все таблички, цена за стоянку указывают на то, что собственники оставляют автомобиль под охрану. Единственное - если за стоянкой автомобиль оставлен, не несут ответственность, если нет оплаты, и также не несут ответственность за личные вещи, оставленные в автомобиле. Я считаю, что в судебном заседании мы доказали, что индивидуальный предприниматель взял на себя обязанность сохранить авто в целости и не справился с ней.

Чем юрист доказывал наличие этой обязанности? Как вывески и ценник о ней свидетельствуют? И для чего Захватаев дополнительно озвучил то, что предприниматель делать не обязан?

На прошлом заседании логика представителя истца была такова: вывески о том, за что управляющий стоянкой ответственности не несёт, создают у потребителей представление, что за всё остальное он ответственен. Поскольку таблички в духе "Не охраняем, а даём место" на стоянке нет, значит, по мнению Захватаева, предприниматель берёт на себя задачу охранять.

Кадр онлайн-заседания

- Когда потребители ставят автомобили на платной стоянке, они надеются, что её сохранят невредимой. Это же абсурдная ситуация: зачем нам тогда автостоянка, если мы можем во дворах бросать машины и сами через окно за ними следить? - сказал представитель истца.



Юрист также отметил, что ответчик не сохранил видео камеры наблюдения. При том, что видеозапись на стоянке предусмотрена.

- Истец путает понятия стоянка, охрана и сохранение, - заявила представитель Хамитовой Виктория КУРОЧКИНА. - Ответчик не принимал обязанность сохранить вещь.



Коллегия совещалась примерно 7 минут и огласила решение: постановление суда первой инстанции отменить и вынести новое: исковые требования удовлетворить в полном объёме и взыскать с управляющей стоянки в пользу владелицы автомобиля сумму утраченной товарной стоимости 444 100 тенге и сумму ущерба 1 592 589 тенге, а также 185 тысяч за работу оценщика и 150 тысяч за услуги юриста.

Коллегия не согласилась с решением суда первой инстанции и считает, что автомобиль был передан на платную охраняемую стоянку, владелец которой не обеспечил сохранность.

Сейчас в производстве находится другое, уголовное дело - хозяйка автомобиля подала иск предполагаемому вандалу. Коллегия отметила, что если виновное лицо будет установлено, владелец стоянки имеет право направить ему иск о взыскании ущерба.