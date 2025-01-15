Первую гостевую двухматчевую серию года в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги сезона-2024/2025 костанайский «Тобол» провел в Актау, где его соперником был БК «Каспий».

Антон Быков выполняет штрафной бросок / Фото nbf.kz

Именно актауский клуб стал единственным, кому удалось нанести поражения «Тоболу» в этом сезоне. Правда, у «Тобола» есть еще два поражения, но они технические - от «Ирбиса-Алатау», отказавшегося переносить игры из-за форс-мажора в костанайском клубе. «Каспий» же на самом старте дважды переиграл «Тобол» в Костанае - 83:74 и 84:81.

Перед вторым очным противостоянием «Тобол» одержал 12 побед в 16 играх, а «Каспий», проведя на две игры больше, был сильнее в восьми встречах.

В третьем очном поединке стартовая пятерка «Тобола» выглядела следующим образом: Павел Ильин, Шаим Куанов, Антон Быков, Борис Назмутдинов и Василий Петришинец. В первой четверти, прошедшей в относительно равной борьбе, дважды соперники совершали шестиочковые отрывы, после чего следовали тайм-ауты уступающей команды. Однако счет трижды в стартовом игровом отрезке становился равным, как и на последней минуте - 20:20. Но благодаря точному трехочковому броску вышедшего на последних секундах на замену Адильбека Битенова, гости перед второй четвертью вышли в лидеры.

Во второй четверти «Тобол» долгое время лидировал, и даже к середине десятиминутки довел свой отрыв до семи очков - 26:33, но за полторы минуты до большого перерыва счет все же стал равным - 35:35.

С разницей в три очка закончилась и третья четверть, и, как и в первой, были сильнее гости, оставившие актауских баскетболистов в роли догоняющих - 50:53.

Шаим Куанов наносит по кольцу «Каспия» трехочковый бросок / Фото nbf.kz

Через три минуты после начала заключительного игрового отрезка «Каспий» сумел выти вперед - 57:56, но следующие четыре минуты забрасывали только костанайские баскетболисты - 57:66. А финальный свисток зафиксировал поражение «Каспия» - 63:75 (20:23, 15:12, 15:18, 13:22).

Лучшим в «Тоболе» в этом матче стал Антон Быков, записавший на свой счет дал-дабл, набрав 20 очков и совершив 14 подборов. На счету Василия Петришинца 17 очков. Адильбек Битенов набрал 12 очков, Шаим Куанов - 10, Константин Двирный - 7, Адильхан Марат - 6 и Борис Назмутдинов - 3.

В стартовой пятерке на второй матч вместо Петришинца вышел Битенов. В первой четверти повторной встречи хозяева держались в роли лидеров почти восемь минут, но гости совершили рывок и успели к началу второго игрового отрезка оставить «Каспий» позади на семь очков - 12:19.

Отставание актауского клуба за вторую четверть увеличилось еще на пять очков - 27:39. А в первую же четверть после перерыва счет уже был 40:58.

В заключительной четверти гости продолжали наращивать отрыв, и только после счета 45:71 за две с половиной минуты до окончания поединка позволили себе расслабиться, заставив «Каспий» капитулировать второй раз подряд - 55:71 (12:19, 15:20, 13:19, 15:13).

И вновь лучшим в составе «Тобола» был Антон Быков с очередным дабл-даблом - 19 очков и 21 подбор. Адильбек Битенов набрал в этом матче те же 12 очков, Шаим Куанов - 11, Константин Двирный - 10, Рамиль Уразбаев - 6, Павел Ильин - 5, Василий Петришинец - 4, Борис Назмутдинов и Адильхан Марат - по 2.

Следующим соперником «Тобола» станет «Астана», матчи пройдут 24 и 25 января в Костанае.