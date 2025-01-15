Казахстанцев будут наказывать за предложение или обещание взятки. Такая мера содержится в новом законопроекте по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, введение уголовной ответственности за обещание или предложение взятки - одна из ключевых инициатив законопроекта.

"Этот вопрос стоит на повестке уже 16 лет. О необходимости принятия законодательных мер по признанию в качестве уголовно наказуемых деяний обещания, предложения взятки, вымогательства взятки было указано в Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном еще в мае 2008 года. Рекомендации по криминализации обещания и предложения взятки на постоянной основе содержатся в отчетах экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - сообщил Улан Саркулов на пленарном заседании Мажилиса.

В соответствии с концепцией антикоррупционной политики перед Антикором поставлена задача по присоединению в 2026 году к конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Эти документы обязывают все страны-участницы криминализовать обещание, предложение и требование взятки.

"В процессе проработки поправок по криминализации обещания, предложения взятки тщательно изучен международный опыт стран дальнего и ближнего зарубежья (...) Данная норма отражена и в законодательстве большинства государств постсоветского пространства", - добавил Саркулов.

Депутат Мажилиса Николай Арсютин заявил, что поддерживает законопроект. При этом он поинтересовался, как на практике будут доказывать намерение предложить или пообещать взятку.

"Ведь в судебно-следственной практике дела, связанные со взяточничеством, относятся к трудно доказуемым преступлениям. Не повлечет ли это к необоснованному привлечению наших граждан к уголовной ответственности?", - спросил мажилисмен.

Улан Саркулов ответил, что "повального привлечения" к ответственности не будет.

"Мы смотрели международную практику - там буквально единичные факты, больше всего профилактического характера. Здесь также нужно отметить, что есть вопросы надзора со стороны органов прокуратуры, суда. То есть вопрос профилактического характера", - добавил зампред.

В рамках этого же законопроекта в Казахстане введут публичный реестр коррупционеров. В реестр будут включаться сведения об осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Основанием для включения в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор.

"Это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", – пояснил Саркулов .