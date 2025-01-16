По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в Казахстане в 2024 году выросло число ДТП, показатель роста составил 98,9 процента. В чем причина такого роста, узнавал Tengri Auto.

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Согласно официальной статистике, за 2024 год на дорогах Казахстана произошло 31 597 ДТП, в которых пострадали 43 452 человека.

Изменения в системе подсчетов

Как мы писали ранее, согласно официальному ответу Комитета административной полиции МВД, одной из причин роста стало то, что теперь в статистику включают все случаи, когда участники аварий обращались за медицинской помощью, независимо от наличия вреда здоровью. Ранее регистрировались только случаи, подтверждающие медицинский вред здоровью.

Однако, по мнению главного редактора журнала "За Рулем Казахстан", автоэксперта Алексея Алексеева, изменения в системе подсчетов не может так резко повлиять на показатель.

"Я думаю, что учет статистики не может спровоцировать двукратный рост. Он может составить 20 процентов, учитывая, что стали фиксировать все случаи обращения за медицинской помощью. Но никак не в два раза", - рассказывает эксперт Алексей Алексеев.

Перевод времени

С 1 марта 2024 года в Казахстане начал действовать единый часовой пояс. Могло ли это изменение повлиять на рост ДТП? Ведь световой день, особенно в зимний период, стал значительно короче. Однако, как отметил эксперт, для водителей это ничего не изменило, и это также не может быть причиной аварий.

"Перевод времени не повлиял на статистику. Чтобы выяснить, есть ли на самом деле влияние, должен пройти больший срок, в течение которого будет проведен анализ. Возможно, у единого часового пояса есть косвенное влияние на аварийность, поскольку он мог повлиять на психику. Например, жители ВКО сильно возмущены этим нововведением. В этом регионе стоит посмотреть статистику ДТП. Если она выросла с момента установления единого часового пояса, тогда можно частично связать это изменение с ростом аварийности",- объяснил эксперт.

Согласно данным сайта Комитета правовой статистики, в 2023-м году количество ДТП в Восточно-Казахстанской области составило 603 случая, а в 2024-м количество выросло до 1060. Рост составил 75 процентов.

Для сравнения в Западно-Казахстанской области, где часовой пояс не меняли, количество ДТП возросло более чем в 2,5 раза. В 2023-м году в регионе произошло 445 ДТП, а в 2024-м - 1196.

В Костанайской области, где в марте часовой пояс UTC+6 сменили на UTC+5, в декабре 2024 года произошло 1232 ДТП против 452 в 2023-м. Рост - в 2,7 раза.

Больше автомобилей - больше аварий

Некоторые высказывали мнение, что рост числа ДТП связан с льготным автокредитованием. Якобы на дороги страны вышло огромное количество новых автомобилей с неопытными водителями за рулем, что привело к дополнительным столкновениям.

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 ноября 2024 года в Казахстане зарегистрировано 5 652 355 автомобилей. А по данным на 1 ноября 2023 года в Казахстане насчитывалось 5 миллионов 216 тысяч автомобилей. То есть за год рост составил всего 8 процентов.

По словам эксперта, рост количества авто не всегда связан с увеличением количества ДТП.

"Количество автомобилей растет, и, следовательно, растет число ДТП. Но это больше связано с низким уровнем обучения водителей. Я бы связал количество ДТП и рост выявленных нарушений с тем, что у нас нет дорожной полиции. Ее упразднили, и всю ответственность переложили на камеры. Камеры не могут заниматься расследованием и профилактикой ДТП, а в дорожной полиции занимались именно этим", - отметил Алексей Алексеев.

Низкая культура вождения

По словам эксперта, ослабленный контроль на дорогах стал одной из причин роста ДТП.

"Например, в Алматы люди паркуются где хотят и никто их не трогает. Автобусы поворачивают со второго ряда. Люди нарушают повсеместно, ведут себя на дорогах как хотят, и никто их не контролирует. Это создает общий хаос: люди нарушают и попадают в ДТП вследствие этих нарушений", - отметил эксперт.

Статистика по причинам ДТП и их устранению, по словам эксперта, слабая. В Казахстане отсутствует институт, который мог бы расследовать и делать выводы по опасным участкам дорог. В нашем случае просто фиксируют произошедшее.