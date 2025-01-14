Обновленный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В период с 15 по 17 января работы пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 15 по 17 января с 10:00 до 18:00

магазин «Василек»

Частный сектор:

ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5,

ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12,

ул. Сибирская, 52-79,

проезд Садовый, 33/1-33/20,

ул. Соколовская, 50/1-50/113,

ул. Плеханова, 1-24,

ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,

ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

РП -1 (работы на ПС)

15 января с 10:00 до 18:00

ИП Сейтенов,

ИП Хамхоев,

ИП Ахметова,

ИП Сапбеков,

ТОО «Ахчин Г»,

СТО.

Спальный сектор:

ул. Каирбекова, 453

КТП -569, 570 (работы на ВЛ)

15 января с 10:00 до 18:00

ТД «Дизель»,

ТД «Сара»,

магазин «Азимут»,

«Продтовары»,

цвет-сервис,

ТОО «ДК Жук Агро»,

детский сад «Белоснежка»,

магазин «Росзапчасти»,

АЗС «Трудовая», «Гелиос № 6»,

гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор»,

кафе «Автофуд».

Спальный сектор:

ул. Воинов-Интернационалистов, 24,

ул. Карбышева, 43 А, 43 Б, 45, 49, 51, 53, 55.

Частный сектор:

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Челябинская.

ТП -451 (работы на ПС)

15 января с 10:00 до 17:00

кафе «Гранат»,

Водно-спасательная станция.

ТП -217 (работы на ПС)

16 января с 10:00 до 18:00

Французский центр,

ТОО «Силует Сымбат»,

магазин «Раузет»,

«Чародейка»,

«Фуд»,

«Асем»,

«Моя игрушка»,

«Декор-Люкс»,

ТОО «Номинал».

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 156,

ул. Гоголя, 89,

ул. Павлова, 68.

КТП -044 (работы на ПС)

16 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор: