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Несколько районов Костаная добавили в план отключения электроэнергии на этой неделе

14 января 2025, 19:11 |  ЖКХ

Обновленный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В период с 15 по 17 января работы пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 15 по 17 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Василек»

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5, 
  • ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, 
  • ул. Сибирская, 52-79, 
  • проезд Садовый, 33/1-33/20, 
  • ул. Соколовская, 50/1-50/113, 
  • ул. Плеханова, 1-24, 
  • ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3, 
  • ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

РП -1 (работы на ПС)

15 января с 10:00 до 18:00

  • ИП Сейтенов,
  • ИП Хамхоев, 
  • ИП Ахметова, 
  • ИП Сапбеков, 
  • ТОО «Ахчин Г», 
  • СТО.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова, 453

КТП -569, 570 (работы на ВЛ)

15 января с 10:00 до 18:00

  • ТД «Дизель», 
  • ТД «Сара», 
  • магазин «Азимут», 
  • «Продтовары», 
  • цвет-сервис, 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • детский сад «Белоснежка», 
  • магазин «Росзапчасти», 
  • АЗС «Трудовая», «Гелиос № 6», 
  • гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор», 
  • кафе «Автофуд».

Спальный сектор:

  • ул. Воинов-Интернационалистов, 24, 
  • ул. Карбышева, 43 А, 43 Б, 45, 49, 51, 53, 55.

Частный сектор:

  • ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Челябинская.

ТП -451 (работы на ПС)

15 января с 10:00 до 17:00

  • кафе «Гранат», 
  • Водно-спасательная станция.

ТП -217 (работы на ПС)

16 января с 10:00 до 18:00

  • Французский центр, 
  • ТОО «Силует Сымбат», 
  • магазин «Раузет», 
  • «Чародейка», 
  • «Фуд», 
  • «Асем», 
  • «Моя игрушка»,
  • «Декор-Люкс», 
  • ТОО «Номинал».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 156, 
  • ул. Гоголя, 89, 
  • ул. Павлова, 68.

КТП -044 (работы на ПС)

16 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Совхозная, 2-60, 
  • ул. 2-я Совхозная, 3/3, 2/1-2/39, 17/1, 17/3, 
  • ул. Каирбекова, 370/3, 370/5.