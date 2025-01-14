Несколько районов Костаная добавили в план отключения электроэнергии на этой неделе
14 января 2025, 19:11 | ЖКХ
Обновленный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В период с 15 по 17 января работы пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП -44 (работы на ВЛ)
с 15 по 17 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Василек»
Частный сектор:
- ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5,
- ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12,
- ул. Сибирская, 52-79,
- проезд Садовый, 33/1-33/20,
- ул. Соколовская, 50/1-50/113,
- ул. Плеханова, 1-24,
- ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,
- ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.
РП -1 (работы на ПС)
15 января с 10:00 до 18:00
- ИП Сейтенов,
- ИП Хамхоев,
- ИП Ахметова,
- ИП Сапбеков,
- ТОО «Ахчин Г»,
- СТО.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова, 453
КТП -569, 570 (работы на ВЛ)
15 января с 10:00 до 18:00
- ТД «Дизель»,
- ТД «Сара»,
- магазин «Азимут»,
- «Продтовары»,
- цвет-сервис,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- детский сад «Белоснежка»,
- магазин «Росзапчасти»,
- АЗС «Трудовая», «Гелиос № 6»,
- гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор»,
- кафе «Автофуд».
Спальный сектор:
- ул. Воинов-Интернационалистов, 24,
- ул. Карбышева, 43 А, 43 Б, 45, 49, 51, 53, 55.
Частный сектор:
- ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Челябинская.
ТП -451 (работы на ПС)
15 января с 10:00 до 17:00
- кафе «Гранат»,
- Водно-спасательная станция.
ТП -217 (работы на ПС)
16 января с 10:00 до 18:00
- Французский центр,
- ТОО «Силует Сымбат»,
- магазин «Раузет»,
- «Чародейка»,
- «Фуд»,
- «Асем»,
- «Моя игрушка»,
- «Декор-Люкс»,
- ТОО «Номинал».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 156,
- ул. Гоголя, 89,
- ул. Павлова, 68.
КТП -044 (работы на ПС)
16 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Совхозная, 2-60,
- ул. 2-я Совхозная, 3/3, 2/1-2/39, 17/1, 17/3,
- ул. Каирбекова, 370/3, 370/5.
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