Я уже хвастался, как рудничане из частного сектора с народным названием «Шанхай» объединились в группу в мессенджере, чтобы вместе отвечать на вызовы современных взаимоотношений властей и народа, который эти власти должны представлять. В Рудном до недавнего времени власти служили только себе, а защищали интересы … ну не народа, да. Но тут не об этом.

Итог акции - учеников школы № 14 Костаная поздравли с Новым годом

В общем, объединились горожане в группу. Можно сказать, общая тревога объединила. Перезнакомились, общаться начали. Вот уж скоро год как общаются, и переставать не хотят. То какие-то проблемы сообща решают, то праздники вместе отмечают, сдружились. С утра до ночи в группе общаются, делятся информацией, спрашивают, отвечают, заботятся друг о друге, делятся новостями, рецептами, обзорами на товары, всего и не перечислишь. И группа-то немаленькая - почти 500 человек. Не все 500, конечно же, одновременно общаются. Но группа как-то сформировалась, утвердилась, живет и функционирует.

Так вот. Эти «шанхайцы» - еще и люди с большим сердцем. Собрались доброе дело сделать. Взяли и сделали. Ну и сами себя в группе похвалили! А кто же их еще похвалит?

В конце ноября в нашей группе «Шанхай» Александр ГАВРИЛОВ бросил клич о сборе средств на подарки детям с ограниченными возможностями.

- Мы третий год проводим этот сбор, принимаю на свой номер. Большинство отзывов положительных, но и хейтеры нас вниманием не обходят, мои зайчики...

Время от времени он фотографировал листочек, где ручкой записаны имена людей, которые сделали перевод. Список расширялся. Не быстро, конечно. И не до масштабов вселенной. Надо понимать, что все готовятся к праздникам, к большому угощению, к фейерверкам, подаркам, и мало кто от души решится послать еще каким-то невидимым детям помощь. Но такие люди все же нашлись. Ну кому не жалко было. Или жалко. Детей этих. Собрали они денежки, переслали в основную группу, организовавшую этот сбор. Да, «Шанхайцы» не сами это придумали, конечно. Они - лишь маленькое звено в цепочке.

Идея эта принадлежит Инне и Андрею МАШТАКОВЫМ, друзьям Александра. В сборе участвовали многие группы. В основном рыбаки. «Рыбаки Казахстана» (Астана), «Два крючка», «Банновка», «Язь», «Спецназ рыболовные войска 10 регион», даже из города Миасс были.

- В 14-й школе города Костанай праздник сделали, - рассказывает Инна. - Деток берут с 1-го по 4-й класс. Но в этом году сборы были небольшие, поэтому дети были с 1-го по 2-й класс. Дети от 7-ми до 10 лет. Почему эта школа? Потому что у нас самих ребенок- инвалид учится в этой школе. Но наша девочка уже большая, в девятом классе. Мы ее в охват не берем.

В общем, сплотились люди разных интересов и разных групп. Поучаствовали в общем добром деле. И наши «Рыбаки 10-го региона» и «Шанхай» в стороне не остались. Собрали с миру по нитке. Отправили добрым людям. Те отчет прислали: «Подарки закупили, Деда Мороза со Снегурочкой пригласили. Дети и их родители счастливы».

Ну а что хейтеры? Конечно же, в группе народ разный. Много и настороженных. Не говорю - равнодушных. Недоверчивых скорее. «А куда эти деньги пойдут? Да вы на эти деньги потом в Тайланд отдыхать поедете… Да государство должно заботиться о них».

Были и такие высказывания.

На них терпеливо отвечали: «Никто никого не заставляет. Не хотите участвовать - просто проходите мимо. Никто у вас ваши деньги отнять не хочет. Дело исключительно добровольное».

- Я думаю не только этим детям, но и их родителям представляете сколько всего пережить приходится, - говорит Александр Гаврилов. - Так что это и для родителей помощь. И для родителей радость - видеть, когда ребенок улыбается. Так что я думаю, что люди, которые говорят «Вы за наши деньги что-то там делаете», это они ляпнули, не подумав. Думаю, до них тоже когда-нибудь дойдет.

В общем, живут люди. Как семья живут. Как и должны жить люди на планете.

Вместе изменим жизнь к лучшему!

Фото организаторов