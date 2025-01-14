Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности спецоперации
13 января около 20:00 в центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном жилом доме в городе Актобе.На место происшествия прибыли полиция, прокурор города и экстренные службы. В полиции сообщили, что всего в заложниках находилось три человека: девушка и ее родители.
Кадры из видео: instagram.com/aktobe_live
Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов, рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников в Актобе, передает Tengrinews.kz.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытию оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым. При этом злоумышленником какие-либо требования не выдвигались", - сообщил начальник ДП Актюбинской области.
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Полицейские три часа вели переговоры с мужчиной, удерживающим женщину в заложниках, но тот отказывался выполнять требования правоохранительных органов и выпускать потерпевшую.
"После тщательной подготовки сил было принято решение о проведении штурма. В результате спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями", - рассказал Абай Жусупов.
К сожалению, мать женщины скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу, а отец умер на операционном столе.
Состояние выжившей женщины, по данным управления здравоохранения области, стабильное. Она находится в отделении реанимации.
"Пострадавшая психологически травмирована. Все происходило на ее глазах", - сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Муратжан Кажгалиев.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"ДП выражает соболезнования родным и близким погибших", - заключили в ведомстве.
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