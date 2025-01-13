Как сообщили журналистам в пресс-службе ДП Костанайской области, один из злоумышленников познакомился с 33-летним врачом, жителем Костаная незадолго до преступления (их имена и фамилии в ведомстве не назвали - тайна следствия). В конце ноября прошлого года между ними произошёл конфликт и преступник решил отомстить.

- Находясь в квартире потерпевшего, он и двое его пособников избили мужчину и угрожали ему игрушечным пистолетом и ножом. Под угрозой применения насилия они заставили его оформить денежный кредит, отняли сотовый телефон и деньги, - сообщили в пресс-службе департамента.

Общая сумма нанесённого ущерба составила почти 1,5 млн тенге.

- Через пару дней после происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, двоих подозреваемых задержали в Костанае, а третьего – в Астане, - добавили в ведомстве. - Сотрудники полиции изъяли у них игрушечный пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО. За разбой, совершённый в группе лиц по предварительному сговору (пп.1 п.2 ст. 192 УК РК - "НГ" ), им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области