Данные об урожае 2024 года соответствуют установленным нормам и отражают реальную картину, а заявления о расхождении показателей опровергаются фактами, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

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«Манипуляции с данными об урожае не подтверждаются фактами. Заявления о расхождении данных USDA и МСХ РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности», - говорится в сообщении в субботу.

По данным министерства, расхождения в цифрах между отчетами USDA (Министерство сельского хозяйства США) и МСХ РК объясняются разными методологиями учета. Так, показатель в 18 млн тонн, указанный USDA, учитывает только объем пшеницы. Данные МСХ РК в 26,7 млн тонн включают урожай не только пшеницы, но и других зерновых и зернобобовых культур, таких как ячмень, овес, горох и чечевица.

«Необходимо отметить, что в своих официальных сообщениях МСХ РК постоянно раскрывало данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистике нормальная практика», - отметили в министерстве.

Согласно оперативным данным акиматов, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га при средней урожайности 16,1 ц/га. Итоговые данные, которые могут отличаться с учетом рефакции, будут опубликованы Бюро национальной статистики в феврале.

В ведомстве отметили, что аргументы о завышении статистики из-за паводков признаны несостоятельными: затоплено всего 3,8 тыс. га сельхозземель, а влажная почва благоприятствовала повышению урожайности. Кроме того, господдержка помогла снизить влияние проблем с удобрениями и техникой: за пять лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза (до 1,2 млн тонн), а объемы субсидий увеличены до Т46,4 млрд. В 2024 году фермеры обновили парк сельхозтехники на 22 тыс. единиц, что на 12% выше показателя прошлого года. В борьбе с болезнями растений выделены средства на закуп средств защиты, при этом объем субсидирования пестицидов составил Т35,9 млрд.

«МСХ РК стремится к прозрачной и объективной статистике в отрасли, с этой целью в 2024 году совместно с БНС провели большую работу по сокращению приписок, а также министерство постоянно выступает с инициативой отхода от индикаторов ВВП отрасли в оценке качества работы МИО. Настоятельная просьба доверять официальным материалам, внимательно относится к выбору источников информации и авторов», - заключили в минсельхозе.