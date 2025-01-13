Все лето поездка на автобусе из Костаная в Рудный и обратно представляла из себя большую лотерею. И никогда не получалось угадать - придется тебе затыкать нос или пронесет. Но если удача отворачивалась, то поездка на участке трассы между Рудным и Перцевкой превращалась в то еще испытание. Запах фекалий, который трудно описать словами. Корреспонденты "НГ" попытались разобраться, что стало его источником и ждать ли следующим летом повторения этого неприятного опыта?

Фото из архива "НГ"

Подозреваемых в этом деле было два: ТОО "Жас-Канат 2006" и ТОО "Рудненский водоканал". О том, что именно эти предприятия могут являться источником запаха, сообщил в ответе на запрос редакции заместитель руководителя департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ.

Цитируем данные из этого документа:

"У ТОО «Жас-Канат 2006» имеется заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Санитарно-защитная зона для данного предприятия составляет не менее 1 000 м. Ближайшие жилые постройки расположены на расстоянии 2 700 м от территории птицефабрики и 2 500 м от пометохранилища. Помет после отлежки используется для удобрения земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур.

У предприятия ТОО «Рудненский водоканал» также имеется заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов (Рудненская площадка), согласно которой, шлам фильтровальной станции – 43,4 т/год образуется после промывки фильтров и по напорному трубопроводу транспортируется в шламонакопитель, где хранится под толщей воды. Иловые площадки канализационно-очистных сооружений предназначены для естественного обезвоживания стабилизированного осадка. Санитарно-защитная зона для данного предприятия составляет 300 м".

- Причиной едкого запаха может являться производственный процесс характерный для объектов данной специфической производственной деятельности, - сообщил Елеусенов. И отметил: - Деятельность и расположение объектов вышеуказанных предприятий соответствует требованиям законодательства РК.

Костанайские экологи не называют четко ответственного за запах фекалий на трассе Костанай-Рудный.

Фото с сайта egg.org.kz

- На постоянной основе уполномоченные органы осуществляют проверки деятельности предприятия на предмет соблюдения законодательства, в том числе экологических и санитарно-эпидемиологических норм, которые предприятие соблюдает в строгом соответствии, - ответил на запрос "НГ" заместитель генерального директора ТОО "Жас-Канат 2006" Талгат СЫЗДЫКОВ.

В ТОО "Рудненский водоканал" заявили, что версия о запахе от площадки фильтровальной станции "является ошибочной". Но в то же время не исключили, что проблемы у предприятия все-таки есть. Директор предприятия Габит ЖУБИКЕНОВ отметил, что на трассе Рудный-Костанай расположены очистные сооружения 60-х годов постройки, последняя реконструкция которых проведена в 1994 году. Износ очистных сооружений составляет сейчас 70%.

Фото из архива "НГ"

- Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: образование сырого осадка и избыточно активного ила, которые перекачиваются на иловые картыНа иловых картах происходит ферментация сырого остатка с выделением паров сероводорода, метана и других газов, которые имеют неприятный запах, усиливающийся из-за жары, которая, в свою очередь, усиливает процесс испарения. Иловые осадки не перерабатываются, а складируется на иловых картах. Плюс роза ветров может поворачиваться на город. В последние десятилетия наблюдается рост численности населения Рудного, в связи с чем идет увеличение объема сточных вод, что создает дополнительную нагрузку на очистные сооружения, - пишет Жубикенов. И добавляет: - Обращаю Ваше внимание, что на трассе Рудный-Костанай также расположена птицефабрика «Жас-Канат», где куриный помет постоянно источает едкий запах аммиака, который намного сильнее, чем запах фекалий.

По словам Жубикенова, в рамках реализации Концепции развития жилищно-коммунальной структуры на 2023-2029 годы запланированы реконструкция очистных сооружений. Стоимость проекта составит от 20 до 25 млрд тенге. Это, по мнению директора, "позволит осуществлять полный цикл утилизации сырого осадка, что устранит не приятный запах".

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО считает, что в сложившейся ситуации источником запаха являются и водоконал, и птицефабрика. Просто запах от разных предприятий чувствуется на разных участках трассы.

Фото из архива "НГ"

- Вы понимаете, что птичий помет содержит большую дозу амиака, и он токсичен, - сказал Ионенко. - С директором компании Маишевым мы эту тему обсуждали. Они уже реализовали пробный проект на своей карабалыкской фабрике по переработке помета в удобрения. Этот проект мы будем продолжать, посмотрим, когда они внедрят это на фабрике возле Рудного. А что касается очистных сооружений... Нам нужна вода для строящегося завода ГБЖ. Поэтому мы пока обсуждаем вопрос о том, чтобы брать воду с очистных сооружений.

С наступлением холодов запах фекалий вроде бы исчез с рудненской трассы. Об этом говорят и водители, работающие на маршруте № 120 между Костанаем и Рудным. Но официальные лица вряд ли дадут гарантию, что он не вернется с приходом оттепели.