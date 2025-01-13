Что делать, если ваше авто пострадало от плохой дороги? Оплатить ремонт самому или требовать компенсации ущерба с ответственных за дефекты на дороге лиц? Редакция Tengri Auto выяснила, куда обращаться в таких случаях, как действовать и с кого требовать деньги за испорченный автомобиль.

Как действовать, если наехал на яму или открытый люк?

Как нам рассказал юрист Жаслан Айтмаганбетов, в первую очередь, не покидая места ДТП, поставить аварийный знак и вызвать полицию. В таком случае, как сообщили в МВД, при получении информации о дефекте к месту выявления незамедлительно направляется экипаж полиции для принятия соответствующих мер безопасности с одновременным информированием дорожно-коммунальных органов для ликвидации дефектов либо установки соответствующих дорожных знаков.

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"Полиция должна приехать, зафиксировать все, снять на видео и добиваться привлечения к ответственности виновных лиц. Потому что сам водитель не может точно знать, кто виноват. Это, может быть, акимат, дорожники и так далее. Поэтому наша задача - обязательно добиться результата привлечения к ответственности", - говорит Айтмаганбетов.

Выяснить стоимость полученного ущерба

Далее необходимо провести оценку причиненного ущерба, что означает расчет стоимости всех повреждений. Следом за тем, как выявят лиц, ответственное за причиненный ущерб, инициируется процедура досудебного урегулирования. На данном этапе виновнику направляют претензию о добровольном возмещении ущерба. Однако если он отказывается идти на компромисс и возмещать ущерб, дело переходит к судебному разбирательству.

"В случае подачи искового заявления в суд вы прилагаете доказательства, что попали в ДТП, что сотрудники полиции приехали, сделали акты, привлекли к ответственности виновное лицо. То есть в результате халатных работ вам причинен ущерб. Ущерб выражен тем-то, предоставляете отчет страховщика об ущербе. По сути, если именно в такой последовательности идти, то проблем быть не должно",- отметил эксперт.

Суд выигран, но денег нет

Однако стоит учитывать, что даже после судебного решения в пользу пострадавшей стороны могут возникнуть трудности, такие как: задержки выплат или сложности с устранением ущерба. Эксперт подчеркивает, что важно не только выиграть суд, но и обеспечить реальное исполнение решения.

Гражданская ответсвенность

Айтмаганбетов также советует гражданам не оставаться в стороне, а активно участвовать в решении проблем. Например, можно заняться ремонтом мелких повреждений на дорогах или присоединиться к общественным инициативам по улучшению инфраструктуры в городе.

"Я бы просто посоветовал нашим казахстанцам взять на себя ответственность хотя бы за одну ямку. Увидели яму, позвонили в полицию и довели дело до конца, прежде всего, чтобы они просто-напросто устранились", - прокомментировал юрист.

Как нам ответили в МВД, принятие мер в случае обнаружения или создания на дороге препятствия является прямой ответственностью каждого участника дорожного движения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 53 закона Республики Казахстан "О дорожном движении" для дорожного движения по устранению этого препятствия, а если это невозможно, обозначить это препятствие в соответствии с требованиями закона или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, и сообщить о препятствии в уполномоченный орган.

"При непосредственном обнаружении дефектов на проезжей части, которые создают угрозу безопасности дорожного движения либо могут повлечь возникновение дорожно-транспортных происшествий, участнику дорожного движения, обнаружившему такие дефекты и недостатки, следует обратиться в центр оперативного управления полиции по телефону 102 или 112, а также в контакт-центр АО "НК "КазАвтоЖол" - 1403", - сообщили в пресс-службе министерства.

Куда обращаться при обнаружении дефектов?

По данным МВД, каждый житель страны может направлять в органы внутренних дел любую фото- и видеоинформацию с помощью мобильного приложения 102. Через систему также можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования.

"Кроме того, можно обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции. В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту. "Умные" виртуальные ассистенты во ВКонтакте, Telegram, Facebook могут позволить гражданам найти ответы на имеющиеся вопросы самостоятельно и снизят нагрузку на операторов контакт-центров. В случае если чат-бот не сможет ответить на запрос, есть возможность связаться с оператором или зарегистрировать обращение".