В Министерстве науки и высшего образования назвали исчезающие в Казахстане профессии, передает корреспондент Tengrinews.kz. В своем ответе на запрос редакции в ведомстве сослались на Атлас новых профессий. Согласно приведенной в нем информации, к исчезающим профессиям можно отнести 16 специальностей.

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Сельское хозяйство:

По прогнозу, уже в 2025 году Казахстан не будет нуждаться в этой сфере в укладчиках-упаковщиках, кормачах, сортировщиках в производстве пищевой продукции, оберточниках (вручную) и в расфасовщиках мясопродуктов.

Строительство:

В этой сфере в 2025 году отпадет надобность в чертежниках; в 2030 году - в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах, а к 2035 году - в строителях-монтажниках и рабочих родственных занятий.

Горно-металлургический комплекс:

В этой сфере прогнозируется отсутствие спроса в 2025 году на нормировщиков, осмотрщиков и сборщиков визуальной информации. В 2030 году станут неактуальны профессии люковых, машинистов-бульдозерщиков и сепараторщиков.

Также сообщалось, в каких кадрах будет нуждаться Казахстан в ближайшие годы. В частности, Казахстану будут нужны 93 тысячи бухгалтеров, 77 тысяч охранников и инкассаторов, такое же количество продавцов и их помощников, 44 тысячи водителей, 35 тысяч учителей по общественным наукам, 33 тысячи сотрудников среднего медперсонала, 32 тысячи воспитателей, 31 тысяча учителей по естественным наукам, 30 тысяч офисных служащих и 26 тысяч учителей начальной школы.