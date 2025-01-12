В Казахстане появился «экзорцист». Бывший охранник атырауской мечети Кейкуат ОСПАНОВ гастролирует по стране и утверждает, что изгоняет «джиннов» (нечистую силу), которые поселились в человеческих телах, сообщает Радио "Азаттык".

Кадр из видео

Видеоролики с сеансов он публикует в социальных сетях. Последний, снятый в Атырау, в котором Оспанов проводил обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео виден ребенок, который лежит на полу со связанными руками. Девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.

«Ты тысячелетняя или столетняя?» — спрашивает «экзорцист».

«Тысячелетняя», — отвечает детский голос.

«Сколько вас там?» — спрашивает Оспанов «духов».

«Девять», — отвечает ребенок.

Гульзира, мать девочки, заявила, что дочь к «целителю» она отвела сама, а нашла экзорциста через Instagram. Она сказала журналистам, что обратилась к Оспанову, потому что девочка, по ее словам, «совершала поступки, не свойственные детям».

- Сейчас с моей дочерью все в порядке, она чувствует себя намного лучше. К Кейкуат-ага у меня нет никаких претензий, тем более что он действительно помогает людям, — заявила мать ребенка. — К нему выстраиваются длинные очереди, сотни человек приходят, чтобы изгнать джиннов! Он действительно народный целитель.

Несмотря на эти заверения матери, уполномоченная по правам ребенка Казахстана Динара ЗАКИЕВА пообещала довести до суда дело об издевательствах над девочкой и настаивает на том, чтобы «экзорцист» не занимался подобной деятельностью. В министерстве просвещения также возмущены роликом и заявили, что расследуют инцидент.

Фото:instagram.com/zakiyevadinara

- Комитет по охране прав детей министерства просвещения Казахстана уже взял ситуацию под свой контроль. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь, включая профессиональную психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства, — заявили в министерстве. — Любые подобные действия, ставящие под угрозу здоровье и благополучие ребенка, недопустимы!

Главный имам Атырауской области Алтынбек УТЫСХАНОВ со своей стороны заявил, что никакого отношения к священнослужителям или хотя бы медицине самопровозглашенный экзорцист не имеет. По словам Утысханова, единственное, что Оспанова связывает с духовенством, — это то, что в 2009 году он работал охранником в местной мечети.

Как пишут казахстанские СМИ, называющий себя экзорцистом Кейкуат Оспанов ранее был награжден нагрудным знаком «Ерен еңбегі үшін» от министерства здравоохранения. Награда учреждена для чествования людей, которые внесли значительный вклад в свою сферу. Сейчас, на фоне скандала из-за обряда «изгнания джиннов», в социальных сетях высказывают недоумение в связи с вручением знака Оспанову.

Сам Кейкуат Оспанов после резонанса в комментарии журналистам Caspian news сказал, что выложил видео с девочкой как «отзыв о своей работе» и не ожидал, что оно получит широкое распространение. Он добавил, что «изгнал джинна за 10 минут, прочитав молитву». Ребенка удерживали силой, потому что вселившееся в него существо «по своей природе обладает огромной силой», объяснил Оспанов.

Казахстанский политолог Газиз АБИШЕВ говорит, что то, что люди верят в джиннов и обращаются к «экзорцистам» за изгнанием духов, — «симптомы социальной деградации, которая на наших глазах разворачивается в Казахстане».

Фото с сайта liter.kz

- Мы видим падение реального среднего уровня образования, сопровождаемое радостным улюлюканием неучей, оседлавших узкую повестку, не просчитывая, насколько она вредит общественному сознанию, – подчеркивает он. – Государство в этих случаях должно не мяться, а решительно расставить акценты и обозначить красные линии, за которые мракобесам запрещено заходить. Иначе ползучая деградация очень быстро съест нашу страну.

Еще в 2016 году казахстанские священнослужители призывали власти запретить в стране рекламу оккультных услуг. Активнее об этом заговорили после признания в суде Куандыка Бишимбаева о том, что он пользуется услугами гадалок и ясновидящих. Но пока деятельность оккультистов в Казахстане никак не регламентирована.

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