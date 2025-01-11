"Нашлась, замёрзла" - Пропавшую девушку спасли сотрудники МЧС в Костанайской области
11 января 2025, 16:55 | Происшествия
Спасённая -2000 года рождения, вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении в Джангельдинском районе. Сотрудники МЧС нашли её в степи лежайшей в снегу.
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- Нашлась, замёрзла, - прокомментировал спасатель на видео.
- Сразу поместили девушку в теплую машину, где напоили горячим чаем и помогли согреться, - сообщили в пресс-службе ДЧС области. - Спасённая передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.
Кадр из видео
В поисках были задействованы силы спасателей, полиции, МИО, а также кинологические расчеты.
Видео предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области
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