Спасённая -2000 года рождения, вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении в Джангельдинском районе. Сотрудники МЧС нашли её в степи лежайшей в снегу.

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- Нашлась, замёрзла, - прокомментировал спасатель на видео.

- Сразу поместили девушку в теплую машину, где напоили горячим чаем и помогли согреться, - сообщили в пресс-службе ДЧС области. - Спасённая передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.

Кадр из видео

В поисках были задействованы силы спасателей, полиции, МИО, а также кинологические расчеты.

Видео предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области