В Рудном на льду «Горняк арены» прошел второй матч домашней серии регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между командами «Горняк» и «Сарыарка».



Накануне рудничане потерпели третье поражение от карагандинцев - 2:3. При этом «Горняк», как и в двух первых матчах в Караганде, завершившимися победами «Сарыарки» (2:1 ОТ и 2:1 Б), открыл счет.

Один из лучших бомбардиров чемпионата Оскар Юлбарисов отметился в матчах с «Сарыаркой» двумя голами и результативной передачей / Фото pro.ligasy.kz

В четвертом очном поединке счет открыли хоккеисты карагандинского клуба. В начале 4-й минуты, когда хозяева играли в меньшинстве после удаления Оскара Юлбарисова за подножку, нападающий «Сарыарки» Александр Борисевич в касание точно бросил слева с острого угла мимо не успевшего переместиться к ближней штанге голкипера «Горняка» Владислава Нурека.



Гости еще некоторое время продолжали атаковать и на 6-й минуте добились еще одного большинства после удаления Александра Куршука за атаку в область головы и шеи. Но в этот раз хозяева надежно сыграли в обороне.



А на 13-й минуте защитник «Горняка» Руслан Габазов, подключившись к атаке, сумел перевести шайбу в ворота карагандинского клуба после передач Руслана Саввина и Андрея Ревацкого, сравняв счет. Менее чем через минуту «Сарыарка» впервые в матче осталась в меньшинстве, и этой ситуацией сумел воспользоваться рудненский клуб. На 14-й минуте Юлбарисов выиграл вбрасывание в зоне защиты гостей, а затем отправился к воротам и подправил в них шайбу после передач Валерия Гурина и Данилы Барабаша, выведя «Горняк» вперед - 2:1.

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

Эта же тройка игроков рудничан отметилась результативными действиями и на 29-й минуте, когда «Горняк» в очередной раз играл в большинстве. На этот раз автором шайбы стал Гурин, а Юлбарисов и Барабаш ассистировали ему - 3:1.



Через четыре минуты автор победной шайбы в матче накануне нападающий гостей Филипп Кнауб вернул интригу в матч - 3:2. А за две минуты до окончания третьего периода, прошедшего в равной борьбе, еще один нападающий «Сарыарки» Егор Кузьменко сравнял счет.



И победитель в матче, как и в двух встречах в Караганде, определился за пределами основного времени. Но на этот раз им стал «Горняк», в составе которого на второй минуте овертайма победу рудничанам принес Анатолий Шишов. После передач Романа Поляничева и Алексея Власкина он, при игре в формате «три на три» прошел от своих ворот через все зоны и переиграл вратаря «Сарыарки» Жакена Ибрагимова. «Горняк» впервые в рамках регулярного чемпионата переиграл карагандинцев - 4:3 ОТ (21, 1:1, 0:1, 1:0) и, набрав 40 очков, поднялся на пятое место.



А в лидирующий квартет чемпионата входят «Торпедо» - 50 очков, «Арлан» - 45, «Хумо» - 45 и «Сарыарка» - 44.



С двумя командами из этого квартета «Горняку» предстоит еще сыграть до окончания регулярного чемпионата. В заключительной домашней серии рудничане 17 и 18 января будут принимать ташкентский клуб «Хумо», после чего отправятся в Усть-Каменогорск, где 23 и 24 января сыграют с «Торпедо». А последние матчи перед плей-офф «Горняк» проведет 27 и 28 января в Павлодаре с «Иртышом».