«Начните 2025-й с 2025 тенге для спасения годовалой Айи!» - с таким слоганом запустили добрый челлендж для спасения жизни ребёнка железнодорожники станции Аркалык. Сотрудники станции решили оказать помощь для спасения жизни дочери начальника станции Нурхана Садуакасова.

Айе всего годик, однако ей приходится бороться с онкологией / Фото с сайта aiyahelp.my.canva.site

Девочке всего годик, но медики диагностировали у неё острый миелоидный лейкоз. Для лечения малышки за рубежом – это пересадка костного мозга - нужно до 20 января собрать недостающие 31 млн тенге из требующихся на операцию 86,3 млн.

Челлендж «2025 жыл – 2025 теңге» уже подхватили по цепочке работники станций Костанай, Железорудная, Кушмурун и Есиль, передав эстафету добра Астане. Все добровольцы перечисляют по 2025 тенге. Этой символической суммой они показывают коллегам и всем согражданам, что начинают 2025 год с благородного доброго поступка.

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