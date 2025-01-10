В Рудном на льду «Горняк арены» прошел первый матч домашней серии регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между командами «Горняк» и «Сарыарка».

Защитник «Горняка» Андрей Ревацкий активно подключался к атакам, став автором результативной передачи / Фото pro.ligasy.kz

Для команд это уже второе противостояние сезона. В первом, прошедшем в Караганде, оба матча завершились за пределами основного времени и в обоих удача сопутствовала хозяевам, одержавшим вначале победу в овертайме (2:1 ОТ), а затем в серии буллитов (2:1 Б).

Рудничане перед второй очной двухматчевой серией отставали от идущих четвертыми карагандинцев на три очка, занимая шестую строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков в 32 матчах.

«Горняк» очень здорово начал первую домашнюю встречу с «Сарыаркой». Уже через две минуты посла начала игры защитник рудничан Алексей Власкин нанес бросок по воротам гостей почти от синей линии, вратарь «Сарыарки» Данил Кадочников отбил шайбу, но ее нападающий хозяев Евгений Степанов отправил партнеру по атаке Роману Поляничеву, который переиграл вратаря - 1:0.

Менее чем через три минуты форвард хозяев Андрей Ревацкий передачей от своей синей линии вывел один на один с вратарем гостей Оскара Юлбарисова, и тот удвоил преимущество хозяев.

Однако еще за три минуты до первого перерыва гости усилиями своего форварда Кирилла Пономарева отыграли одну шайбу - 2:1.

Второй период «Сарыарка» начала, имея численный перевес после того, как на последней минуте стартового игрового отрезка за блокировку был удален капитан «Горняка» Александр Куршук. И на 21-й минуте нападающий карагандинцев Тимур Шингареев реализовал большинство и сравнял счет.

Вдохновленные гости ближе к середине двадцатиминутки организовали еще одну результативную атаку, на острие которой оказался их нападающий Филипп Кнауб, впервые в матче выведший «Сарыарку» вперед.

До конца встречи оставалось еще чуть больше половины игрового времени, однако счет больше не изменился. Хозяевам не помогла и замена Владислава Нурека на шестого полевого игрока за две минуты до финальной сирены, и «Горняк» уступил со счетом 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).

Сегодня команды проведут повторный поединок.