Об этом на недавнем совещании сообщил руководитель управления культуры Куралбек АТАМУРАТОВ. В этом году музею исполняется 110 лет. С 2023 года в нем проводили научно-реставрационные работы, так как здание является памятником истории и культуры «Пассаж купцов Яушевых».

Фото Олега ПАКА

- В 2025 году будет продолжен ремонт инженерных сетей. Ремонт коммуникаций на этом объекте не проводился с 1994 года, - отметил докладчик. - Областной музей является одним из старейших музеев Казахстана. Но экспозиции залов физически и морально устарели, требуют реэкспозиции с применением мультимедийных технологий.

Слайды акимата Костанайской области

По словам Куралбека Атамуратова, управление культуры в прошлом году разработало эскизный проект, в котором отображены планируемые изменения в экспозициях залов. Современные технологии в музейной сфере не только позволят интереснее демонстрировать богатства фондов, но и обеспечат более широкий доступ посетителей к экспонатам.

Статистика подтверждает целесообразность модернизации. Сегодня в области функционируют 9 государственных музеев, которые за 2024 год провели 6 679 мероприятий. Их посетило более 162 тыс. человек. А 1 506 мероприятий, проведенных музеями в формате онлайн, набрали около 643 тыс. просмотров. За год в музеи поступило 3 730 экспонатов. На сегодня музейный фонд составляет 326 977 единиц хранения, в цифровой формат уже переведено более 40%.