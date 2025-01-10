Какие документы нужны для регистрации мопедов в Казахстане по новому закону
10 января 2025, 13:34 | Государство
Зарегистрировать свои мопеды водители должны к апрелю. Список документов, необходимых для регистрации мопедов, утвердили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Informburo.kz.
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Соответствующие изменения в приказ о правилах регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств внёс глава МВД.
Для регистрации мопедов их владельцы обязаны предоставить:
- документ, удостоверяющий личность, или в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу свидетельства о регистрации транспорта и государственного номера;
- технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда;
- при отсутствии идентификационного номера мопеда его присваивает уполномоченный орган по обращению владельца до совершения регистрации;
- заявление от владельца;
- прежние свидетельство о регистрации и государственный номер при их наличии;
- акт осмотра транспорта.
В октябре 2024 года президент подписал закон, по которому водителей мопедов обяжут иметь права. Также документ вводит обязательную государственную регистрацию всех мопедов. Ранее регистрации подлежали мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.
На регистрацию мопедов водителям дают срок в полгода со дня подписания закона – до 3 апреля 2025 года.
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