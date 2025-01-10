Зарегистрировать свои мопеды водители должны к апрелю. Список документов, необходимых для регистрации мопедов, утвердили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Informburo.kz.

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Соответствующие изменения в приказ о правилах регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств внёс глава МВД.

Для регистрации мопедов их владельцы обязаны предоставить:

документ, удостоверяющий личность, или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу свидетельства о регистрации транспорта и государственного номера;

технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда;

при отсутствии идентификационного номера мопеда его присваивает уполномоченный орган по обращению владельца до совершения регистрации;

заявление от владельца;

прежние свидетельство о регистрации и государственный номер при их наличии;

акт осмотра транспорта.

В октябре 2024 года президент подписал закон, по которому водителей мопедов обяжут иметь права. Также документ вводит обязательную государственную регистрацию всех мопедов. Ранее регистрации подлежали мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

На регистрацию мопедов водителям дают срок в полгода со дня подписания закона – до 3 апреля 2025 года.