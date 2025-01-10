ДТП с участием автобуса
Fasd
10 января 2025, 13:20
Сегодня на улице Каирбекова возле остановки "Онкологический диспансер" автобус 25 маршрута, не соблюдая дистанцию, вьехал впереди стоявшую машину. Легковой автомобиль стоял на регулируемом ъпешеходном переходе на красный свет. Но самое что интересное, людям деньги за проезд никто не вернул. Пришлось им идти на остановку и ехать на другом автобусе с пересадкой. И вопрос такой возникает: обязана ли компания возвращать деньги за проезд, если пассажир не доехал до пункта назначения?
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