Предлагаем эксклюзив «НГ» с доктором исторических наук, депутатом мажилиса Парламента РК Еркином АБИЛЕМ. Наш собеседник ответил на вопросы читателей о власти, о переходе на единый часовой пояс, о реформе казахской орфографии, проблемах бездомных животных, а также рассказал о своих законотворческих инициативах.

Еркин Абиль начинал карьеру преподавателем Академии МВД (1992-2009), был проректором Костанайского государственного педагогического института (2009-2016), работал ректором Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина (2016-2020), директором Института истории государства (2020-2023). Автор более 200 научных публикаций, 26 учебников и учебных пособий, статей в журналах, входящих в базы Scopus. Последнее упоминаем, чтобы подчеркнуть, что наш визави - человек науки, а индексация в Scopus сама по себе обеспечивает видимость автора публикаций в международной научной среде.

И что вы там все время заседаете?

- Добрый день и спасибо за то, что изыскали возможность и пришли в редакцию «НГ». Насколько мне известно, сейчас у вас действительно много времени уходит на посещения и встречи с нашими избирателями, жителями региона, и вы на месте не сидите.

Еркин Абиль: «Если бы вопросы морали можно было решить принятием закона!» / Фото Наталии ГЛУЩЕНКО

- Это так, по программе встреч с избирателями мы сейчас посещаем районы Костанайской области. К примеру, я был в Мендыкаре, готовлюсь побывать в Узунколе, в Федоровском районе, в этих местах у меня будет прием граждан. И вместе мы, депутаты из региона, соберемся в областном центре 10 января (запись сделана 7 января - «НГ»).

- Я сгруппировал вопросы, уже заданные посетителями наших информплощадок, в тематические блоки, дабы не бегать от одной темы к другой. И первый же вопрос наших читателей: как стать депутатом?

- Хороший вопрос! Мне его впервые задал один очень молодой человек 12 лет. В первую очередь нужна публичность, активность…

- Есть несколько вопросов по основному профилю вашей нынешней работы, я имею в виду депутатскую деятельность. «Какая необходимость, - спрашивает посетитель нашего сайта, - заседать круглый год, когда ключевые проблемы решает Администрация президента?»

- Ключевые вопросы Администрация президента, на самом деле, не решает. Там есть так называемый Центр стратегического планирования и Агентство по стратегическому планированию, но они занимаются именно стратегией. А сами тексты законов готовят правительство и Парламент. Раньше в Казахстане законодательная инициатива была только у президента и правительства, а сейчас и у депутатов Парламента. Примерно 45% законов, которые мы приняли за это время, - это административные законы, выдвинутые именно депутатами Парламента. Собственно говоря, в Администрации президента не могут написать текст закона.

По поводу постоянно действующего Парламента: можно вспомнить Верховный Совет СССР. Там было, по-моему, более 400 депутатов, которые собирались на сессии, но между ними работал президиум Верховного Совета со сложной структурой из комиссий, который и проводил постоянную работу. И Верховный Совет, он же на самом деле был источником и законодательной, и исполнительной власти, а председатель президиума за глаза считался главой государства. Это то, что сейчас у нас означает пост президента РК. То есть в СССР не было такого разделения властей, как сейчас. И к тому же с 1989 года - я, как историк, это знаю - Верховный Совет был уже постоянно действующим органом.

Примите закон против всякой пакости!

- Люди, к сожалению, таковы, что иногда задают вопросы не для того, чтобы получить ответ, но с целью раззадорить вопрошаемого. Я же спрашиваю вас обо всем прямо, как мы привыкли делать в «НГ», потому что мы стараемся быть с нашими читателями. И цитирую буквально текст одного из них: когда вы, депутаты, наконец примете закон про подхалимаж и о запрете раз и навсегда хвалить чиновников?

- Ах, если бы вопросы морали можно было решить принятием закона! Мы бы первым делом приняли закон против подхалимажа, закон против льстецов, против обманщиков…

- Закон против грубости.

- Да, против грубости! Но мы же понимаем, что есть такие вещи, которые, к сожалению, законодательно урегулировать нельзя. Этот вопрос стоит именно в плоскости морали общества в целом - насколько подобные вещи приветствуются. Одобряет ли их общество либо относится к ним негативно? Если у нас к подхалимажу, включая самих объектов этого подхалимажа, будет негативное отношение, то он и уйдет. Но если начальнику нравится, когда его хвалят, он станет это каким-то образом поощрять, и никакой закон тут не поможет.

- Я представил, как начальник говорит подчиненному: не-не-не, ты сейчас нарушаешь закон!

- Да, закрывает уши: считай, что я не слушаю!

- А вот если перейти к серьезному: люди интересуются, будут ли менять закон о местном самоуправлении в связи с продолжающейся практикой выборов местных акимов?

- Будут. Изменения нужны, об этом речь изначально идет, и я в своих предвыборных обещаниях также упоминал, что мы обязательно примем изменения: ведь у нас вопрос местного самоуправления на повестке дня с самого момента обретения Конституции. Была отдельная статья о местном самоуправлении, но она нерабочая. Проект закона, если не ошибаюсь, еще с прошлого депутатского созыва лежит и не может оформиться во что-то нормальное. Работа по его совершенствованию идет в рабочей группе, однако депутаты никак не могут друг с другом договориться.

Тут какие ключевые моменты: во-первых, есть опасения, что в сельской местности при выборах может запахнуть трайбализмом. Во-вторых, а как будет работать система самоуправления в городах? В аулах понятно - совет этого аула, а в городе? Да мы в городе элементарно не можем собрания жильцов дома организовать. И как делить город - по кварталам, как махалля в Узбекистане? Тем не менее такой закон, безусловно, нужен.

- Вопрос из этой же серии: нужно ли менять закон о выборах в мажилис и сенат Парламента?

- На сегодня, исходя из наших политических реалий, нынешний закон - оптимальный. Были споры, некоторые наши депутаты изначально говорили о том, что все должно выйти на одномандатные округа без партийных списков. Но есть тут один любопытный нюанс. Если все 98 депутатов будут избираться по одномандатным, то у нас весь Парламент будет состоять из: 1) мужчин, 2) казахов, 3) среднего возраста. Потому что такова у нас практика выборов: большинство избирателей отдают голоса именно этим категориям. Хотя будут, конечно, исключения.

- Я представляю, какое количество откликов посыплется после публикации: а почему так?

- Вот мы давали квоты для молодежи. Но у многих моих коллег-депутатов моложе 35 лет просто не будет шансов на выборах.

- Скажут: молодой еще, так?

- Молодой еще, скажут. И у женщин гораздо меньше будет шансов, мы этот вопрос также обсуждали на разных уровнях. Женщина должна на две головы выше себя прыгнуть, чтобы за нее проголосовали, причем наше электоральное поведение таково, что даже сами женщины против женщин голосуют! Очень мало будет возможностей быть избранными у представителей этнических групп, у людей с ограниченными возможностями…

Обещал? Отчитайся!

- Теперь блиц под названием «Обещал - отчитайся!». Студентам вы увеличили стипендии в два раза? Вы обещали?

- Я этого не обещал, это было поручение президента. Но фактически в 2025 году они будут увеличены ровно в два раза. Я как раз руководил группой, которая утверждала бюджет. 73 000 тенге будет обычная стипендия, и 85 000 для педспециальностей, а были 31 000 и 42 000 соответственно. Увеличение в два раза.

- Вы обещали открыть специальности магистратуры в Аркалыкском пединституте и в региональном университете (КРУ). Открыли?

- В КРУ открываются, если не ошибаюсь, каждый год семь-восемь новых направлений. В Аркалыке сложнее: разработали по пяти направлениям 19 новых программ, но там проблемы с кадрами. Мы общаемся с ректором, они сейчас пытаются наладить международное сотрудничество. Я постарался пригласить туда преподавателей по своим каналам, но востребованные профессора не хотят ехать в Аркалык. Хотя, думаю, в 2025 году они откроют.

- Вы обещали добиться введения налога на роскошь - ввели, добились?

- В проекте нового Налогового кодекса это есть. Правда, мы сейчас спорим с правительством конкретно по ставкам. Но там уже есть налог на дорогие автомобили, на излишнюю недвижимость, на дорогие напитки и сигареты. Будет прогрессивный налог по доходам - о ставках, правда, тоже спорим.

Хочу еще добавить по предвыборным обещаниям: первой строкой в моей программе было усиление регионов. Мы Бюджетный кодекс приняли, и фактически с 2026 года начиная индивидуальный подоходный налог и корпоративный налог для малого и среднего бизнеса полностью переходит на районный уровень. Так что районы будут получать доходов в среднем на 30-45% больше, нежели сейчас.

- «Неужели у членов правительства хватит ветра в головах, чтобы принять закон о декларировании покупок на маркетплейсах?»

- Я не слышал о планах введения такого декларирования. Есть таможенные правила относительно сумм и стоимости товаров, которые проводятся через границы. Это отдельный вопрос, он не касается наших личных потребительских покупок на зарубежных маркетплейсах. Речь о коммерческих партиях в больших объемах.

Отдавай сюда наше солнышко!

- Еркин Аманжолович, вы были инициатором перевода всего Казахстана в единый часовой пояс, так что следующий блок вопросов начинается со слов стихотворения Корнея Чуковского: «Отдавай сюда наше солнышко!» Пришла и такая гневная цитата: «Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак…»

Костанай. Закат 9 января. На часах - 16.42 / Фото Олега ПАКА



- Я тоже себя чувствую крокодилом, который «солнце в небе проглотил». В истории перехода страны на единое время есть несколько моментов: когда просят «вернуть солнце», я всегда отвечаю, что я его ни у кого не брал, это была прерогатива правительства.

- Смотрите, у меня для простого и наглядного объяснения (прошу прощения у астрономов) две линейки: длинная черная и короткая оранжевая. Пусть первая обозначает время нашей ежесуточной активности типа «проснулся - ушел на работу - пришел домой - лег спать», а вторая - продолжительность светового дня от восхода до заката. Зимой вторая линейка короче первой, летом длиннее. Сейчас самые короткие световые дни. До перехода на новый единый часовой пояс эта символическая оранжевая линейка стояла ближе к концу активного дня: на работу шли затемно, зато конец рабочего дня был относительно светлым. А сейчас как, наоборот?

Объясняем с помощью подручных предметов: что принес перевод часового пояса / Рисунок Ксении РЕБИК

- Мы сейчас для большинства казахстанцев добились того, что центры этих воображаемых линеек совпадают, то есть часовой полдень примерно соответствует середине светового дня. Это значит - пик рабочей активности примерно как раз, когда солнце в зените. Световой день мы никак ни сжать, ни растянуть не можем, это астрономия. Мы можем его лишь сделать оптимальным, что и произошло с переменой и унификацией часовых поясов. Те, кто сейчас говорит: «Верните нам солнце», это по большей части «совы», которые привыкли утром долго спать, а работали ближе к вечеру. Но есть ведь еще и «жаворонки». Понятно, что есть люди, работающие в разные смены, дети, которые занимаются в разные смены в школе. Но мы впервые за 35 лет сделали время максимально приближенным к солнечному, чтобы по возможности угодить большей части населения.

- А что мы думали все эти 35 лет?

- Мы же раньше очень долго практиковали переход на летнее время. Потом, когда в стране его отменили, мы как бы застыли в этом летнем времени навсегда, в том числе и в течение зимы, что неправильно. А сейчас мы вернули дореформенное время без сезонных переходов.

После введения нового времени астрономический полдень в Костанае (центральная горизонтальная линия) примерно соответствует 12 часам дня / Скриншот с сайта timeanddate.com

- Добавил бы, что те, кому реформа понравилась, они вопросов не задают, они просто спокойненько живут, и все. Но те, кому вдруг стало неудобно, сразу начали выражать недовольство…

- Что ж, они проявляют гражданскую активность, и это правильно, я их тоже понимаю. В конце концов, резкие высказывания - это признак демократической системы, которую мы хотим выстроить.

- Подводя итог этому блоку, зачитаю такое послание: «Мне нравится новое время, за него Костанайская область топила много лет. Люди, в нашей области родное время. Мы его хотели, его нам дали».

Где новый герб и алфавит?

- Спрашивают: не передумали ли вы насчет озвученной вами ранее необходимости в модернизации нынешнего государственного герба Казахстана?

- Я говорил лишь, что нужна комиссия, и вопрос можно поднимать только после того, как правительство скажет свое слово. Мы конкретно сформулировали депутатский запрос, это легко проверить на сайте: «Просчитайте стоимость изменения герба и проведите обсуждение». Только после этого можно принимать какие-то решения. Хотя я согласен с тем, что сейчас наш герб - абсолютно советский по конфигурации.

- На днях президент страны дал обширное интервью, первое в наступившем году. В числе прочего Касым-Жомарт Токаев высказался о возрастающей популярности и конкурентоспособности казахского языка, он даже заявил, что государственный язык «становится модным». Но им ни слова не сказано о переходе на латиницу, хотя раньше 2025 год назывался датой окончательного введения новой графики. Что все-таки случилось с реформой орфографии? Почему она застряла?

В вывесках и рекламе на казахском кириллица соседствует с латиницей, да еще двух типов / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Я не специалист в этом вопросе, но знаю, что президент решил: вначале мы должны определиться с алфавитом, потом - с орфографией, со всеми правилами, и только после этого начинать внедрять новую графику. Если механически перевести буквы с кириллицы на латиницу - это проблемы современного казахского литературного языка не решит.

Восстановите поезд до Челябинска

- Очередной вопрос-пожелание: «Нужно добиться и восстановить ж/д сообщение с Челябинском. Очень много людей из Казахстана едут в Челябинск и в Екатеринбург, чтобы получить медпомощь, а стоять в очередях на границе не у всех получается».

- Вот это очень сложный вопрос. Наши международные рейсы остановились в пандемию, а возобновить их тяжело. Раньше был поезд «Караганда - Самара», его продлили до Москвы, и сейчас это единственный поезд в Россию, который возобновили, и то это шло очень долго. Поезд до Челябинска когда-то ходил в направлении «Астана - Санкт-Петербург». В 2025 году собирается в Астане Союз железнодорожников…

- Вы сможете как-то инициировать обсуждение этого вопроса?

- Давайте, давайте. Мы сформулируем наши пожелания. Желательно, чтобы поезд шел через Костанай. Я не обещаю, что мы этого добьемся, но обещаю, что вопрос подниму. Будь это связано только с Казахстаном, было бы проще, так тут же еще и позиция РЖД: согласования, технические вопросы…

Стрелять или любить? Решайте на местах

- Следующий вопрос не менее трудный и тяжелый - о бродячих животных. Сколько копий сломано в обсуждении темы! Люди пишут в редакцию: «Как видим, гуманизация ничего хорошего не принесла, питомники работают только на бумаге». Отмечу, что я с этим лично не согласен. «Особенно остро встает вопрос в сельской местности. Нужно вернуть отстрел бесхозных животных. Никакой стерилизацией агрессивное их поведение не исправить, только лишняя нагрузка на бюджет. Ни один питомник не сможет выпустить социализированное животное, наоборот, там они только дичают. Пора уже позаботиться о детях и оградить их от этой опасности».

Читатели «НГ» предлагали вернуть отстрел бесхозных животных / Фото Ксении РЕБИК

- Буквально вчера я встречался с сельскими избирателями и не мог предположить, насколько серьезной стала для них эта тема. Я говорил им про бюджет и налоги, а они мне: «А нам важнее решить проблему бродячих собак!» Проблема началась с принятием Закона РК «Об ответственном обращении с животными». Закон на самом деле хорош, но работает только в больших городах. Даже в Костанае - и то проблемно. А самое главное, что под исполнение этого закона у нас просто нет денег и мы пытаемся все это передать местным бюджетам. Сейчас идет широкое обсуждение темы. Наверное, слышали, как депутаты выясняли, кто из них хочет размножаться, а кто нет. Это мем, который ушел в публику. А на самом деле вопрос этот серьезный. И зоозащитников тоже понять можно. Сложно провести линию: что является гуманным, а что нет. Новый закон-то принять можно, но ведь местные бюджеты тоже разные. Доходы, скажем, Карабалыкского и Алтынсаринского районов сравнивать нельзя, потому что разное развитие малого бизнеса, придорожной инфраструктуры, которая деньги приносит и т. д.

- Вы хотите сказать, что вопросы бродячих животных нужно решать на местах?

Абиль предлагает дать больше полномочий местных маслихатам / Фото с сайта gov.kz

- Исключительно на местах. Мы хотим разработать такой закон, чтобы он был гибким, и больше полномочий было у местных органов, маслихатов, исходя из их условий. Так, чтобы траты не ложились на них бременем. Хочу добавить, что в последние два года возможности местных бюджетов увеличились, потому что мы передаем некоторые налоги, сборы и штрафы на места. Для примера: в этом году в Костанайской области профицит бюджета 30 млрд тенге. Так что пусть они смотрят, на что эти деньги распределить. Потому что, скажем, строительство музыкального фонтана - это здорово. Мне он очень нравится. Но ведь надо смотреть, как воспримет строительство второго музыкального фонтана, условно говоря, житель моего родного Каратала, где нет питьевой воды?

Вы там велосипеды купили или легионера?

- Можно ли предложить инициативу, чтобы частные спортивные клубы не спонсировались из госбюджета, а освободившиеся средства были направлены на развитие детского и студенческого спорта?

- Сейчас такое спонсирование, в принципе, запрещено, но этот запрет негласно обходился через квазигосударственные структуры. Был депутатский запрос на эту тему. Теперь полностью запрещено, например, спонсирование легионеров, в том числе и через «квази». Меня ситуация давно возмущала. Ведь как получалось: бухгалтерская отчетность клуба прозрачна, приход-расход, все сходится, но вы же не видите, на что идут деньги внутри спортивного клуба! Сколько денег ушло на покупку велосипедов, а сколько - на покупку какого-нибудь француза? Но отныне клубы не смогут закрываться корпоративными секретами.

- Та-а-ак, Еркин Аманжолович, а теперь откровенно скажите всем избирателям: вы за наш «Тобол» болеете или, живя в Астане, уже за какой-то другой футбольный клуб?

- Быть может, я расстрою избирателей: я футбол не очень люблю…

- Я уже сам расстроился.

- Я люблю хоккей и болею за столичный «Барыс». Начал болеть и за рудненский «Горняк» после того, как стали транслировать игры казахстанских команд. И я считаю, что нам в КХЛ делать нечего, надо свою Казахстанскую лигу делать международной, поднимать уровень, как это практикуют китайцы и узбеки.

- Будем верить, что и нашим спортсменам это удастся. Спасибо, Еркин Аманжолович, что ответили на вопросы «Нашей Газеты».



