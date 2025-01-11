Без соприкосновения с историей наша жизнь была бы невыносимо скучна. Даже если это прикосновение окутано легендами и художественным вымыслом. Не случайно и мушкетеры, и пираты «Острова сокровищ», а теперь уже и пираты Карибского моря, и Синдбад-мореход, и эпические герои самых разных народов стали частью исторической памяти. Которая отнюдь не является буквальным ксероксом реальных событий.

Юрий Бондаренко: «Значимость Куликовской битвы не сопоставима со стоянием на реке Угре»

Причем историческая память очень разнообразна. По словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считает Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса - реально существовавшими». Даже если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.

Но и там, где персонажи и события вроде бы были взяты не со страниц романов либо из легенд, тоже кутерьма. Интернет же вовлекает в эту кутерьму тысячи и сотни тысяч человек. То бьет в электронные колокола с криками: «Советские (или какие-то еще) историки нас обманывали. Замалчивали!» То открывает будто бы до этого никому не ведомые страницы истории. И в головах - сплошная чехарда.

А дело во многом в том, что и историческая память, и «Суд Истории» всегда избирательны. В зависимости от сезона из шкафов и сундучков вытаскивается то одно, то другое. Что отнюдь не означает, что вся мировая история - царство перманентной лжи.

Мне, к примеру, не раз приходилось слышать, причем от людей образованных, хотя и не историков, что в столетие Куликовской битвы были сражения и покруче. И масштабы не те, и значимость иная. Скажем, сражения, в которых Тамерлан громил Золотую Орду.

Но тут дело-то не в масштабах фантазии или чьей-то «сплошной лжи». Просто есть события знаковые и реально значимые. Куликовская битва была превращена исторической памятью, обтесываемой спецами, в знаковую. Как Бородино, Фермопилы и многое иное. И сама эта знаковость не высосана из пальца. Но реальная историческая значимость этой битвы, пожалуй, не сопоставима со стоянием на реке Угре, когда безо всякого грандиозного и опоэтизированного кровопролития Иван Третий не дал так называемому «татарскому войску» переправиться через реку. Почему? Да, хотя бы потому, что через два года после Куликовской битвы Тохтамыш обманом взял и сжег Москву, после чего только захороненных тел было 24 тысячи.

Да и со значением грандиозных побед Тамерлана не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Он сокрушал ордынское воинство? Да. Но и Ганнибал неоднократно громил римлян. А Рим устоял. Тамерлан жег ордынские города. Но и задолго до него, в 13-м веке, Киев подвергся чудовищному разгрому. Да и Казань, и Москва громились не раз. Но возрождались. А что держава Тамерлана? В отличие от Московии, превратившейся со временем в Россию, она оказалась лишь мимолетной зарницей на полотне истории. Поэтому и историческая память оказалась и к ней, и к сокрушаемой внутренними сумятицами Орде менее благосклонной. Историю в буквальном смысле слова пишут победители.

Причем и в реальной истории далеко не все определяется масштабами сражений или грандиозностью изначальных замыслов. Военные достижения пророка Мухаммеда были крохотными, если оценивать их по пролитой в столкновениях крови. Однако они обрели мировое значение, которое просто невозможно отрицать.

Так мы подходим к еще одному капризу исторической памяти, обыгрываемой пропагандой, не слишком разумной, если исходить из элементарной логики, а не из воздействия на эмоции.

Я тут, пожалуй, далеко не первый, но вдумайтесь: сколько десятилетий, суматошно споря во вкладе той или иной стороны в Великую Победу, авторитетные историки и пропагандисты в качестве весомейшего аргумента приводят соотношения потерь. Вот мы, мол, потеряли 27 млн человек (есть исследователи, которые считают, что СССР потерял 20 млн и даже 16 млн, что тоже очень много). А США - где-то 400 тысяч.

Наши жертвы, как и жертвы народов других стран, - это общая боль. Но реальный вклад определяется не тем, сколько погибло людей и затрачено сил и средств, а тем, что достигнуто. Успехи Советского Союза и в самом деле были грандиозны. Причем их грандиозность оплачивалась не только обильно пролитой кровью. На Дальнем Востоке сравнительно малыми жертвами было в 1945-м достигнуто очень многое. Неутомимое упоминание о масштабах потерь само по себе еще не говорит о собственно успехах…

Завершить же эти беглые наброски хотелось бы тем, что могло и раздразнить историческое воображение. Почешите затылки сами: не курьез ли это?

Нас призывают гордиться тем, что казахстанцы - наследники Золотой Орды. Но Золотая Орда - это значимая часть так называемой империи Чингисхана. Войска Чингиса и его полководцев разгромили союзное войско половцев и русов при Калке, прошлись огненным катком по Великой Степи, сокрушили Отрар с его богатейшей культурой. Каким бы ни был племенной состав этих сил, чингизиды пришли в Великую Степь как завоеватели. И все-таки сопричастность с ними рождает гордость. Я тут не говорю о тех, кто у нас относит себя к потомкам Чингиса. Они-то вправе помнить о своем родстве. А остальные? Тоже, конечно, могут гордиться причастностью к великой империи, которая их покорила и принесла свою государственность.

Кому и как гордиться казахам и тюркам в целом - это их дело. Но вспомните и сопоставьте с пиететом по отношению к истории Орды прямо-таки ритуальные пляски вокруг норманнской теории происхождения древнерусского государства.

Норманны, пользуясь своей сплоченностью и подвижностью, прошлись по побережьям немалого числа стран. В 1066 году (если память мне не изменяет) одолели воинство Британских островов. Во Франции есть даже в память об их успехах Нормандия. Доходили они и до Северной Африки. Доходили как завоеватели. Я, конечно, многого не знаю, но что-то не вспомню, чтобы в Нормандии как-то особо стыдились того, что их когда-то били и подчиняли северные варвары, создававшие после побед государства или их подобие.

А что же российские и даже советские историки? Еще с первого курса помню весь этот шум вокруг «варягов», которых якобы попросили: «Придите и правьте!» Но не забавно ли? Те, кого завоевывали, не стесняются былых завоевателей. Да и чего стесняться и стыдиться? Дело прошлое. После этого столько всего перемешалось. Русь же, согласно полулегендарным источникам, не завоевывали. Просто пришли служить. Потом, как это часто бывало, слуги, сблизившись с местной знатью, сами стали господами, а скандинавская либо западно-славянская кровь давно растворилась в жилах потомков, названных украинцами, русскими. Да и только ли ими?

Не правда ли, забавные сопоставления? Подталкивающие к мысли о том, что чем чаще Политика влазит в чертоги Истории, тем забавнее, а то и опаснее иные курьезы исторической памяти.

Фото из архива «НГ»