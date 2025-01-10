Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет, разбирался Tengri Auto.

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Как нам пояснили в Комитете административной полиции, если вы стали участником ДТП, важно действовать по установленным правилам:

остановите машину и не перемещайте ее с места;

включите "аварийку" и выставьте знак аварийной остановки;

сообщите о ДТП в ближайший орган внутренних дел и дождитесь приезда сотрудников полиции.

Если вы нарушите эти правила, вам грозит административная ответственность. Например:

за невыполнение обязанностей после ДТП (часть 1 статьи 611 КоАП) предусмотрен штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

если вы покинете место аварии, вас могут лишить водительских прав на один год (часть 2 статьи 611 КоАП).

Однако есть исключения.

Если вы уехали с места ДТП, чтобы срочно доставить пострадавшего в больницу, и вернулись обратно, вы освобождаетесь от ответственности. Это касается и других обязательств, связанных с ДТП, кроме случая, если вы не вернулись на место происшествия.

"При оставлении места ДТП в связи с необходимостью доставления пострадавшего в экстренном случае в лечебное учреждение для оказания доврачебной медицинской помощи в случае, когда это невозможно осуществить попутным транспортом, водитель в соответствии с Примечанием к статье 611 КоАП освобождается от ответственности по настоящей статье", - сообщили в Комитете.

Если в аварии никто не пострадал, вы можете покинуть место происшествия только по взаимной договоренности с другим участником.