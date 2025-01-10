На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,75 тенге, понизившись на 2,39 тенге.

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Курс юаня по итогам торгов снизился до 71,41 тенге (-0,47).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,70-529,87 тенге, евро – по 541,23-547,07 тенге, рубли – по 5,06-5,17 тенге.

Мировые цены на нефть начали снижаться на торгах 9 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,13%, до 76,06 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,18% и закрепились на уровне 73,19 доллара за баррель.