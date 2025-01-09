Станет ли основанием для проверки казахстанцев со стороны фискальных органов перевод на карту 300 тысяч тенге? На этот вопрос ответила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов Дина Кусаинова, передает Tengrinews.kz.

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Отвечая на вопрос, Кусаинова напомнила, что основанием для проверки может стать только перевод от более 100 разных лиц в течение трех месяцев. Один перевод не попадает под проверку.

"Если будет перевод от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-кратный размер минимальной заработной платы (255 000 тенге в 2025 году). Также может коснуться членов семьи – если будет той каждый месяц три месяца подряд (если будут переводы денег. – Прим.). Тогда попадете (под проверку. – Прим.)", – заявила руководитель управления.

Кусаинова напомнила, что с 2025 года информация от банков будет предоставляться налоговикам по индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и их супругам.

"Данная мера нацелена на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают плату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя", – добавила Дина Кусаинова.