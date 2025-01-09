По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 января, ночью на севере и западе, а днём на севере и востоке области ожидаются снег, метель, на юге и в центральной части - туман. В субботу, 11 января, небольшой снег с низовой метелью на севере и западе. В воскресенье, 12 января, переменная облачность, без осадков, на юге и в центральной части - вновь туман.





В Костанае в пятницу снег и метель, в субботу и воскресенье - переменная облачность, без осадков.

- В пятницу ночью будет 5-10 градусов, на юге области 13 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём температура ожидается в пределах 0...-6°С, на юге -8°С. В субботу и воскресенье ожидается одинаковая температура. По ночам столбики термометров будут опускаться до -10...-15°С, на юге до -18°С. В дневное время мороз будет слабым: -2...-7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В пятницу: ночью -6...-8°С, днём -1...-3°С. В субботу: ночью -10...-12°С, днём -2...-4°С. В воскресенье: ночью -10...-12°С, днём -4...-6°С.

В пятницу и субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на западе, севере и востоке области до 15-20 м/с. В воскресенье его сменит юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ