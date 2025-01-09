22 февраля 2025 года истекут полномочия совета, который действует последние три года. А 6 января была сформирована рабочая группа, члены которой будут проверять документы претендентов на места в новом Общественном совете, вести с ними собеседования. Кто попал в число отборщиков?

Их семеро. По закону двоих представителей от государственной власти назначает председатель Костанайского областного маслихата. Ими стали руководитель постоянной комиссии облмаслихата по вопросам бюджета и развития экономики региона Серик МАНАСБАЕВ и заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Асель КУЛМАГАМБЕТ.

Пятеро - представители гражданского общества. При этом выдвинута кандидатом для участия в рабочей группе была лишь член Ассоциации деловых женщин, председатель Экологического совета при филиале партии «Amanat» Гульнара КАПЕНОВА.

Остальные четверо являлись самовыдвиженцами: председатель территориального объединения профсоюзов области Ирина АРОНОВА, директор областного филиала Союза писателей Казахстана, ветеран журналистики Жанузак АЯЗБЕК, депутат облмаслихата, кандидат сельскохозяйственных наук, член областного филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Гайния ЕСЕЕВА, депутат облмаслихата, председатель областного филиала Союза журналистов Казахстана, член ДПК «Ақ жол» Александра СЕРГАЗИНОВА.

Вакансий было пять. И заявок на них оказалось столько же. Идеально совпало. Таким образом, голосуя друг за друга, что предусмотрено законом, все названные вошли в состав рабочей группы.

Выбрали председателя - им при одном воздержавшемся стала Ирина Аронова. И провели первое заседание группы, на котором решили количественный состав Общественного совета оставить прежним - 30 человек: четверо - от госорганов, остальные - представители некоммерческих организаций.

- Можем как-то сделать, чтобы региональный фактор учитывался? - задала вопрос Александра Сергазинова. - А то получается, что сейчас большинство членов общественного совета - жители областного центра. Периферия остается забытой.

Коллеги по группе обещали учитывать этот момент, когда уже будет рассматриваться весь портфель заявок от соискателей.

Еще обсудили содержание листа оценки кандидата в Общественный совет. В нем перечислены критерии, которым должен соответствовать соискатель места в этом совете: участие в организациях гражданского сектора, коммуникативные навыки, готовность обеспечить экспертное сопровождение работы совета по актуальной проблематике.

- Мне кажется, главное, чтобы человек понимал, зачем он идет в Общественный совет, каких целей хочет достичь, что в обществе изменить, - заявила Сергазинова, - а то у нас много людей, которые могут обо всем одинаково бойко рассуждать. Пусть кандидат, например, эссе напишет, презентацию подготовит. Как в случаях, когда человеку надо свой бизнес-проект защитить, он подсчеты делает, аргументы приводит.

С Сергазиновой заспорили. Ирина Аронова сказала, что если внести такое требование в оценочный лист, это может поставить кандидатов в неравные условия: не все могут убедительно написать свою программу, тем более презентацию подготовить.

- На собеседовании можно вполне точно узнать, как человек видит свою деятельность в Общественном совете, в какой теме он специалист, - добавила она.

В итоге пункт решили внести, но пока что как рекомендуемый.

Определили, что 23 января в СМИ, а также на сайтах областного маслихата и управления общественного развития необходимо разместить объявления о том, как и в какие сроки пройдет конкурс по избранию членов Общественного совета. В объявлении будет указан срок приема заявлений от соискателей, который будет вестись в течение 10 рабочих дней с даты опубликования объявления, то есть с 24 по 6 февраля включительно.

Фото Галины КАТКОВОЙ