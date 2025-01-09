Накопления из Национального фонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта 2025 года, сообщает КазТАГ со ссылкой на АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

«Целевые накопления на счета казахстанцев, рожденных в 2007 году и достигающих в 2025 году 18 лет, будет зачислены не позднее февраля 2025 года», - говорится в сообщении в среду.

Согласно информации, на 1 января 2025 года – год с момента начисления всем детям-гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда РК, АО «ЕНПФ» исполнены 53 тыс. заявлений на сумму порядка $5,32 млн.

Также указывается, что на улучшение жилищных условий направлено 29 542 заявления на $2,96 млн, для оплаты образования – 23 459 заявлений на 2,35 млн.