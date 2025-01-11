Сергей БИРКЛЕ известен в Костанае как человек, который не только в спорте разбирается и отлично пишет на эту тему, но еще и как художник с хорошим чувством юмора. Упомянутый международный конкурс назывался «Фестиваль новогодних открыток - 2025». Собрал 750 работ 270 художников-карикатуристов из 42 стран.

Новогодняя открытка, отмеченная почетным дипломом на конкурсе 2024 года в России / Фото из архива художника

В их числе Россия и Индонезия, Иран и Кипр, Армения и Аргентина, Франция и Сербия. Тематика была предложена змеино-новогодняя.

Сергей Биркле: «Рутина жизни как раз и подбрасывает темы» / Фото Олега ПАКА

- Конкурсы и выставки карикатур проводятся по всему миру, есть с более чем полувековой историей, - рассказал Сергей Биркле «Нашей Газете». - Их много. Если посчитать только те, в которых я участвовал, наберется больше 50. Как на них попадают? Сейчас меня уже приглашают, потому что где-то когда-то «засветился»: присылают на электронную почту условия конкурса с темами. Рисуй, если интересно. Приглашений приходит очень много. Но, чтобы во всех принять участие, это надо только тем и заниматься. В этом году я «успел» примерно на 20 выставок. Где-то карикатуры мои выставлялись, где-то работы попали в каталоги. Дипломы, сертификаты и каталоги иногда по почте отправляют, иногда по той же электронке приходят. Новогодние конкурсы - традиционные. В 2024 году я «отметился» в каталогах с новогодней тематикой (электронные их версии уже прислали) на выставках в Хорватии и в России.

Каталог выставки в Хорватии в 2024 году и вошедшие в него карикатуры Сергея Биркле / Фото из архива художника



После того как «Наша Газета» опубликовала информацию об итогах конкурса в своем telegram-канале, от комментаторов, которым понравилась забавная новогодняя открытка Биркле, поступил совет. Предлагают рисунок «распечатать, взять в красивую рамку и подарить пожарным. Или в музей ДЧС отдать. Работа классная и остроумная». Добавим: и юмор ее добрый. Как сам художник.

Мы задали ему вопрос о том, как темы для карикатур находит, из рутинной повседневности выуживает... Ответил, что рутина жизни как раз и подбрасывает темы.

Фото из архива художника

Все-таки интересная это штука - художественное восприятие. Жизнь всем нам много материала подбрасывает, подсказок дает, а рисовать с юмором получается у единиц.

Впрочем, рутина - это точно не про самого Биркле. Он в своем роде «человек-оркестр», разносторонне одаренный и многим занятой. О спорте не только пишет, но много лет сам активно занимается легкой атлетикой, увлеченный дачник, любитель животных и просто несравненный спасатель птиц.

Фото из архива художника

Поздравляем Сергея Ивановича с творческой победой и улыбаемся, глядя на его карикатуры.