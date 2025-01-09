В Алматы начал работу первый снегоплавильный пункт мощностью до 1200 кубометров снега в сутки, сообщает городской акимат. Его запуск связан с увеличением снегопадов и нагрузкой на городскую инфраструктуру, передает

Фото акимата Алматы

Пункт создан на месте бывшего хранилища противогололёдных реагентов предприятия "Алматы Тазалык". Основой технологии стала система использования тепла сточных вод. Тёплая вода под давлением растворяет снег, после чего талая вода очищается от песка и мусора, а затем поступает в городскую канализацию.

Снег сюда доставляют с территорий, где проблемы снегоотвалов наиболее ощутимы. Новый подход позволяет сократить время и ресурсы на транспортировку снега за город и минимизировать вред для экологии.

"В последние годы осадки зимой стали более интенсивными, и мы вынуждены искать новые решения для эффективной утилизации снега. Снегоплавильный пункт – это современная альтернатива традиционному методу, когда снег вывозится на полигоны", – прокомментировал заместитель директора "Алматы Тазалык" Ертай Касенов.



