Подпольную фитолабораторию, которую мужчина оборудовал прямо в своей квартире, ликвидировали рудненские полицейские совместно с прокуратурой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили на лоджии теплицу, обшитую термоматериалом.

Внутри находились три цветочных горшка с растениями, предположительно каннабис, три электро-фитолампы, электрическая вытяжка и вентилятор.

- Кроме того, в кухне на столе была найдена коробка, в которой в ZIP-пакетах хранились семена каннабиса, - сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Экспертиза подтвердила, что изьятое является растением каннабис весом более 1,3 кг.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания подозреваемый употреблял каннабиоиды.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, полицейские проводят досудебное расследование. В случае доказательства вины, рудничанину грозит уголовное наказание.