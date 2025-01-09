На совещании в акимате Костанайской области 8 января руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильясхан АМИРБЕКОВ критиковал практику переноса работ по проекту, на который дают средства республиканский и областной бюджеты.

Слайды акимата Костанайской области

- По областному неосвоение составило 300 млн тенге, а по республиканскому - 326,7 млн. Это упущенные возможности, - сказал Амирбеков.

В сравнении с общей суммой финансирования - 12,1 млрд тенге для 73 сел - деньги вроде не такие уж большие. Но в населенных пунктах ждали ввода обещанных социальных объектов до конца 2024 года, а их не достроили.

В Сарыколе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса до конца 2024 года выполнено на 85%, ФОК в селе Айет - на 78%, ФОК в Федоровке - на 40%, ФОК в Новонежинке Аулиекольского района - 85%. Не завершены центр досуга в Троебратском Узункольского района (58%), реконструкция здания культурно-досугового центра в Караменды (71%), строительство крытого спортивного зала в селе Амантогай Амангельдинского района (50%).

Строительство ФАПа в селе Жуковка Костанайского района завершится в наступившем году, реконструкция здания под ясли-сад в селе Аманкарагай Аулиекольского района - тоже.

Кадр из видеотрансляции

- В Федоровке, в частности, договор на строительство физкультурного комплекса был заключен 11 сентября, продолжительность строительно-монтажных работ составляет 6 месяцев, таким образом завершение СМР переносится на 2025 год, - привел пример докладчик. - В целом освоение средств по проекту «Ауыл Ел бесиги» составило по итогам года 94% к плану. Практика переноса работ на следующий год приводит к срыву установленных графиков и негативно влияет на общую эффективность проекта. Прошу дать поручение акимам Узункольского, Сарыкольского Наурзумского, Беимбета Майлина, Амангельдинского, Аулиекольского, Федоровского, Костанайского районов обеспечить завершение работ по проблемным объектам в кратчайшие сроки.

Вопросов к акимам пересчисленных регионов у акима области на совещании не возникло.