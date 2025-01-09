Сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС
9 января 2025, 09:28 | Государство
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Во время заседания правительства Саткалиев сообщил, что по проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тысяч человек.
- На пике строительства в 2032 году – около 10 тысяч человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек. Кроме новых проектов, на действующих предприятиях топливно-энергетического комплекса общая потребность в кадрах в период 2025-2029 годов дополнительно составляет около 16 тысяч рабочих мест, – подчеркнул министр.
Кроме того, по словам Саткалиева, на базе отечественных колледжей будут созданы специальности для подготовки персонала для АЭС.
В ноябре Министерство энергетики сообщило о начале переговоров с потенциальными поставщиками технологий строительства АЭС.
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