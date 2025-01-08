Разбойное нападение на автозаправочную станцию произошло 5 января в Аулиекольском районе. Неизвестный мужчина обмотал лицо шарфом, надел шапку, чтобы скрыть личность, и угрожал ножом оператору заправки, требуя отдать деньги из кассы. Под угрозой насилия женщина передала преступнику 33 тысячи тенге.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции уже в кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый - 41-летний местный житель, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - По факту разбоя начато досудебное расследование.

Суд санкционировал для подозреваемого арест сроком на 2 месяца. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.