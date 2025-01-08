Мама, я надел шапку - Житель Костанайской области ограбил автозаправку, обмотавшись шарфом
8 января 2025, 15:56 | Криминал
Разбойное нападение на автозаправочную станцию произошло 5 января в Аулиекольском районе. Неизвестный мужчина обмотал лицо шарфом, надел шапку, чтобы скрыть личность, и угрожал ножом оператору заправки, требуя отдать деньги из кассы. Под угрозой насилия женщина передала преступнику 33 тысячи тенге.
- Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции уже в кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый - 41-летний местный житель, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - По факту разбоя начато досудебное расследование.
Суд санкционировал для подозреваемого арест сроком на 2 месяца. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
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