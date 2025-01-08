На паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» прошел второй матч первой домашней серии года в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона-2024/2025 между «Тоболом» и «Иртышом».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов ищет продолжение атаки / Фото nbf.kz

Первая встреча завершилась победой костанайского клуба со счетом 87:69 и стала третьей победой «Тобола» в регулярном чемпионате в противостоянии с павлодарским клубом.

В стартовой пятерке в составе «Тобола» на игру вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Антон Быков и Борис Назмутдинов. В первой же атаке хозяева открыли счет, но гости быстро ответили, а затем вышли вперед и лидировали до середины игрового отрезка, когда «Тобол» во второй раз вышел вперед - 16:15. Однако павлодарцы лучше провели вторую половину четверти, не позволив хозяевам набрать до ее окончания ни одного очка, и оставили их в роли догоняющих - 16:21.

В начале второй десятиминутки отставание «Тобола» увеличилось до 12 очков - 19:31, и хозяевам пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться. При счете 40:40 за полторы минуты до большого перерыва главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял два подряд тайм-аута, нашел нужные слова, в результате отдыхать костанайские баскетболисты ушли уже лидерами - 46:42.

С мячом защитник «Тобола» Адильхан Марат / Фото nbf.kz

Если в первой встрече третья четверть стала решающей, то в этом матче третий игровой отрезок прошел в очень упорной борьбе, в которой счет четыре раза становился равным. И лишь рывок в конце десятиминутки позволил «Тоболу» оторваться на пять очков - 69:64.

К экватору четвертой четверти отрыв хозяев увеличился до 14 очков - 87:73. А вот заключительная пятиминутка прошла с несвойственной баскетболу очень низкой результативностью - команды смогли реализовать лишь по одному двухочковому броску. В итоге «Тобол» в четвертый раз в сезоне взял верх над «Иртышом» - 89:75 (16:21, 30:21, 23:22, 20:11) и довел свою победную серию после случившегося форс-мажора и технических поражений от «Ирбиса» до шести матчей.

Самым результативным в «Тоболе» стал Адильбек Битенов, набравший 19 очков. На одно очко меньше на счету Антона Быкова. Василий Петришинец набрал 15 очков, Шаим Куанов - 13, Константин Двирный - 9, Демонте Флэнниган - 8, Павел Ильин - 4 и Борис Назмутдинов - 3.

Следующая двухматчевая серия «Тобола» пройдет в Актау, где соперником костанайцев 13 и 14 января станет «Каспий», который дважды на старте взял верх над «Тоболом» в Костанае.