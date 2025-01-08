7 января по маршруту Костанай-Астана-Анталья «Тобол» отправился на первые учебно-тренировочные сборы под руководством главного тренера Нурбола Жумаскалиева, для которого эти сборы также станут первыми в его тренерской карьере.

В Исламе Чеснокове заинтересованы клубы не только Казахстана, но на первый сбор он отправился в составе «Тобола» / Фото instagram.com/fctobol

Костанайский клуб завершил минувший сезон на пятом месте. При этом лучшим игроком чемпионата и обладателем приза имени Тимура Сегизбаева стал 25-летний полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков, отметившийся 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами, а также трижды в сезоне признававшийся лучшим игроком месяца и ставший лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

Еще один игрок «Тобола» 32-летний голкипер Стас Покатилов, с которым истек срок контракта, был признан лучшим вратарем чемпионата и обладателем приза имени Куралбека Ордабаева. Покатилов сыграл во всех играх и стал лидером по количеству «сухих» матчей - на его счету 11 игр на «ноль».

Сразу же после окончания чемпионата покинул «Тобол» по истечении срока контракта защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов, сыгравший за костанайский клуб 19 матчей в чемпионате, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Вместе с «Тоболом» Тапалов стал обладателем Суперкубка РК.

«Тобол» объявил об уходе 34-летнего португальского полузащитника Педро Эуженио и 27-летнего сербского полузащитника Игора Ивановича, который провел в составе костанайского клуба 45 матчей во всех турнирах, забил в них 8 голов и отдал 7 голевых передач, выиграв вместе с «Тоболом» Кубок Казахстана и став обладателем Суперкубка.

Покинул «Тобол» и 30-летний полузащитник сборной Казахстана Руслан ВАЛИУЛЛИН, перешедший в команду в 2019 году. Прощаясь с болельщиками клуба, он сказал:

- Костанай стал для меня вторым домом. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за их любовь и постоянную поддержку. Я всегда старался отплатить им своей игрой, выкладываясь на поле на 100 процентов. Искренне благодарю всех, кто был рядом и верил в нас. Желаю успехов и удачи команде и болельщикам в предстоящем сезоне. Спасибо всему коллективу, персоналу и работникам клуба! Пусть «Тобол» продолжает радовать вас красивым футболом!

В канун Нового года пополнил состав «Тобола» голкипер сборной Казахстана Данил Устименко (8.08.2000; 190 см; 88 кг), начинавший заниматься футболом в алматинской «Цесне». Перейдя затем в Академию ФК «Кайрат», он находился в структуре алматинского клуба более 12 лет, проведя за «Кайрат» 74 матча. В составе национальной сборной он дебютировал в июне 2024 года в матче против Азербайджана.

Подписал контракт с «Тоболом» белорусский нападающий Николай Сигневич (20.02.1992; 194 см; 86 кг), перешедший в команду из «Атырау». В прошлом сезоне Сигневич сыграл 24 матча и забил 10 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата наряду с Чесноковым и Жоао Пауло («Кайрат»). На его счету и один гол в ворота «Тобола» в прошедшем в Костанае матче второго круга, завершившимся со счетом 1:1. В карьере Сигневича также выступления за белорусские команды «Динамо» (Брест) и БАТЭ, греческие «Платаниас» и «Аполлон Смирнис», венгерский «Ференцварош» и российский клуб «Химки».

Присоединился к «Тоболу» и полузащитник «Атырау» Наурызбек Жагоров (1.03.1998; 176 см; 71 кг), сыгравший в прошлом сезоне в 23 матчах, в которых забил 1 гол.

Перед началом УТС подписал контракт с «Тоболом» полузащитник Данияр Усенов (18.02.2001; 180 см; 77 кг), выступавший в прошлом году за «Жетысу» (18 матчей, 2 гола, 1 результативный пас).

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, который продлится до 27 января, запланирован ряд контрольных матчей. Уже известны даты двух спаррингов - 17 января соперником «Тобола» станет венгерский клуб «Вашаш» (Будапешт), а 27 января костанайский клуб сыграет с «Черноморцем» из Новороссийска.

На первый УТС отправились вратари Султан Бусурманов, Данил Устименко и Юрий Мелихов, защитники Роман Асранкулов, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Пап-Альюн Ндиайе, Аманжол Бакытжанов и Роман Божко, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвилии, Еламан Оспангали, Жаслан Жумашев, Бейбит Галым, Данияр Усенов, Нургайни Борибаев, Радослав Цонев, Эссьен Эдедем, Наурызбек Жагоров и Ахмед Эль-Мессауди и нападающие Давид Энен, Николай Сигневич, Ислам Чесноков и Руй Кошта.