Годовалый мальчик из любопытства засунул палец в отверстие на ручке пластмассового кухонного дуршлага и не смог его вытащить. На помощь ребенку пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда.

- На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью средств малой механизации - бокорезов они аккуратно разрезали ручку дуршлага, освободив палец ребенка, - сообщает пресс-служба ДЧС.

Малыш при спасательной операции не пострадал.