Ребенку с застрявшем в дуршлаге пальцем помогли костанайские спасатели
8 января 2025, 09:18 | Происшествия
Годовалый мальчик из любопытства засунул палец в отверстие на ручке пластмассового кухонного дуршлага и не смог его вытащить. На помощь ребенку пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда.
- На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью средств малой механизации - бокорезов они аккуратно разрезали ручку дуршлага, освободив палец ребенка, - сообщает пресс-служба ДЧС.
Малыш при спасательной операции не пострадал.
Последние новости
08.01.25 17:08 "Где пакеты с кровью?" - Свидетелей смертельного ДТП с пятью машинами допрашивают в суде Костанайского района
08.01.25 16:22 Александр ОЛЕЙНИК: Какая связь
08.01.25 15:56 Мама, я надел шапку - Житель Костанайской области ограбил автозаправку, обмотавшись шарфом
08.01.25 15:20 БК «Тобол» довел выигрышную серию в чемпионате Казахстана по баскетболу до шести матчей
08.01.25 14:47 На сооснователя финпирамиды Finiko напали в ОАЭ
08.01.25 12:35 На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
08.01.25 11:48 ФК «Тобол» отправился на первые в межсезонье сборы
07.01.25 17:34 Народный полицейский - Костанайский участковый о своей работе и о том, как складываются его отношения с горожанами
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.