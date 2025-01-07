В трех районах будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае
7 января 2025, 16:04 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 9 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях в эти дни пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
8 января с 10:00 до 18:00
работы на ПС (ТП — 616 а)
- АЗС «Эталон» по ул. Маяковского.
8 и 9 января с 10:00 до 18:00
работы на ПС (ТП — 7)
- Магазин «Автомир»,
- павильон «Цветы»,
- ТОО «Ридан»,
- аптека «Забота».
Частный сектор:
- ул. Пушкина, 39-51,
- ул. Касымканова, 52-72, 91.
Светофор:
- ул. Пушкина – пр. Абая,
- ул. Пушкина – ул. Алтынсарина.
8 и 9 января с 10:00 до 19:00
работы на ПС (ТП — 306)
- Школа № 28 по ул. Бородина, 138/1,
- ТОО «ВМС-ПКФ»,
- Нурбанк по ул. Победы, 70 Б,
- ТД «Алтын Килем»,
- магазин «Апорт»,
- городской суд по ул. Победы, 72.
Частный сектор:
- ул. Бородина, 151-161,
- ул. Шаяхметова, 117-141,
- ул. Амангельды, 154-181,
- ул. Победы, 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.
Спальный сектор:
- ул. Шаяхметова, 144.
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