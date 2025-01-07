План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 9 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях в эти дни пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

8 января с 10:00 до 18:00

работы на ПС (ТП — 616 а)

АЗС «Эталон» по ул. Маяковского.



8 и 9 января с 10:00 до 18:00

работы на ПС (ТП — 7)

Магазин «Автомир»,

павильон «Цветы»,

ТОО «Ридан»,

аптека «Забота».

Частный сектор:

ул. Пушкина, 39-51,

ул. Касымканова, 52-72, 91.

Светофор:

ул. Пушкина – пр. Абая,

ул. Пушкина – ул. Алтынсарина.

8 и 9 января с 10:00 до 19:00

работы на ПС (ТП — 306)

Школа № 28 по ул. Бородина, 138/1,

ТОО «ВМС-ПКФ»,

Нурбанк по ул. Победы, 70 Б,

ТД «Алтын Килем»,

магазин «Апорт»,

городской суд по ул. Победы, 72.

Частный сектор:

ул. Бородина, 151-161,

ул. Шаяхметова, 117-141,

ул. Амангельды, 154-181,

ул. Победы, 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.

Спальный сектор: