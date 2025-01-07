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В трех районах будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае

7 января 2025, 16:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 9 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях в эти дни пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

8 января с 10:00 до 18:00
работы на ПС (ТП — 616 а)

  • АЗС «Эталон» по ул. Маяковского.


8 и 9 января с 10:00 до 18:00
работы на ПС (ТП — 7)

  • Магазин «Автомир», 
  • павильон «Цветы», 
  • ТОО «Ридан», 
  • аптека «Забота».

Частный сектор:

  • ул. Пушкина, 39-51, 
  • ул. Касымканова, 52-72, 91.

Светофор:

  • ул. Пушкина – пр. Абая, 
  • ул. Пушкина – ул. Алтынсарина.

8 и 9 января с 10:00 до 19:00
работы на ПС (ТП — 306)

  • Школа № 28 по ул. Бородина, 138/1,  
  • ТОО «ВМС-ПКФ», 
  • Нурбанк по ул. Победы, 70 Б, 
  • ТД «Алтын Килем», 
  • магазин «Апорт», 
  • городской суд по ул. Победы, 72.

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 151-161, 
  • ул. Шаяхметова, 117-141, 
  • ул. Амангельды, 154-181,
  •  ул. Победы, 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.

Спальный сектор:

  • ул. Шаяхметова, 144.