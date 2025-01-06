Первую двухматчевую серию года в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги сезона-2024/2025 костанайскому «Тоболу» выпало проводить перед своими болельщиками.

Кольцо «Иртыша» атакует Антон Быков / Фото nbf.kz

А первым соперником года стал баскетбольный клуб из Павлодара «Иртыш». Команды уже встречались в этом чемпионате в Павлодаре, где оба матча выиграл с трехзначными счетами «Тобол» - 107:74 и 111:72.

В прошедшем вчера первом матче года главный тренер «Тобола» Тимур Султанов выпустил в стартовой пятерке на паркет спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» Павла Ильина, Шаима Куанова, Демонте Флэннигана, Бориса Назмутдинова и Василия Петришинца. Поведя в счете с преимуществом в пять очков, гости и в середине первой четверти на одно очко опережали «Тобол». А вот концовка десятиминутки больше удалась хозяевам, которые завершили первую четверть в свою пользу - 19:16.

Ближе к середине второй четверти гостям удалось сравнять счет - 26:26. И вновь вторую половину игрового отрезка лучше провели баскетболисты «Тобола», и костанайский клуб ушел на большой перерыв в роли лидера - 40:36.

После 15-минутного отдыха хозяева полностью завладели инициативой и по существу решили исход встречи уже в третьей четверти, выиграв ее со счетом 27:6 и опережая павлодарцев перед заключительной десятиминуткой на 25 очков - 67:42.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Имея значительный запас прочности, в четвертой четверти «Тобол» позволил себе дать возможность почаще выходить и молодым игрокам. И хотя в заключительном игровом отрезке в итоге костанайский клуб уступил семь очков, на общем счете это практически не отразилось - победа «Тобола» в первом матче года со счетом 87:69 (19:16, 21:20, 27:6, 20:27).

Пропустивший четыре матча и вернувшийся в строй Антон Быков провел на площадке меньше половины игрового времени, но успел стать самым результативным игроком в составе «Тобола», набрав за 16 минут 20 очков. По 12 очков набрали Павел Ильин и Демонте Флэнниган. На одно очко меньше на счету Шаима Куанова и Адильбека Битенова - по 11. Василий Петришинец набрал 9 очков, Дарим Султанов - 5, Константин Двирный - 4, а Рамиль Уразбаев - 3.

Сегодня команды проведут повторный поединок серии.