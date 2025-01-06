По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 января, на юге и востоке области будет снегопад, метель снегопады и метели. На юге, кроме того, ожидается туман. В среду, 8 января снег с метелью будет на западе и севере, на западе, севере и юге - туман.

Фото Ксении РЕБИК

В четверг, 9 января, запад, север и восток области окажутся в зоне снегопада и метели. На западе, севере и юге прогнозируется туман.

В Костанае во вторник облачно, без осадков, в среду и четверг - снег, метель.

- Во вторник ночью по области будет 8-13, на северо-востоке 16, на юге 5 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -7...-12°С на юге -4°С. В ночь на среду, температура понизится до -17...-22°С, на севере до -25°С. Днём будет умеренный мороз: -7...-12°С, на востоке -25°С. В четверг ночью термометры покажут -7...-12°С, на юге -15°С, днём ожидаем 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -11...-13°С, днём -7...-9°С. В среду: ночью -18...-20°С, днём -10...-12°С. В четверг: ночью -8...-10°С, днём -2...-4°С.

Во вторник ветер будет меняться с юго-западного на северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на юге и востоке. В последующие двое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области. В четверг отдельные порывы будут достигать скорости 25 м/с.