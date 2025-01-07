Наши читатели столкнулись с неразрешимым противоречием в правилах регистрации юридических лиц. Представьте, что на общем собрании ОСИ или какого-нибудь общества, скажем, дачного, вы переизбираете председателя. Так ли просто внести изменения в документы?

С помощью электронного ключа, скажут вам в ЦОНе. А у кого он? У того же прежнего руководителя, естественно, который смещён со своего поста тем самым общим собранием с протоколом. А если он отказывается предоставить ключи юридического лица? Тогда, как выяснила наша читательница, переизбрать председателя де-факто невозможно.

Этот баг в правилах уже породил несколько однотипно-безвыходных ситуаций.

Собрание членов дачного общества, октябрь 2024 г. / Фото предоставлено Ниной ДАВИДЕНКО

Посадить на фонарь со светом

В ОО «Садовод-Любитель «Притобольский», произошла такая история. Ещё в 2020-м женщина с мужем купили дачу. Никакого электрического освещения во всём «Притобольском» не было после длительного периода «дестройки» 90-х. Но вот появляются частники из Актобе, которые этот самый свет всем пообещали: просто заплатите по 250 тысяч с участка и немного подождите. Общее собрание не проводили, всё лишь на словах.

Наша героиня Нина Сергеевна ДАВИДЕНКО поверила в «светлое будущее». Ноо проходит два года – никаких движений нет. Люди стали роптать и захотели вернуть свои вложения, что само по себе оказалось делом непростым, многосудебным и очень нервным. Деньги вернуть Нина Сергеевна смогла лишь весной 2023-го.

В результате её стали терзать смутные сомнения в эффективности работы председателя ОО Меджида Вели Оглы ЯКУБОВА. Захотелось вообще пристально посмотреть изнутри на бухгалтерию садового общества - по уставу «Притобольского» да и по закону РК это допустимо. Согласно статье 39 п. 1 Закона РК «О некоммерческих организациях», высший орган управления, которым является общее собрание, вправе принимать решения по вопросам деятельности организации.

Чеки выбиты, суммы «не бьются»

Образовалась инициативная группа, которая обратилась в правление: предоставьте нам всю финансовую документацию за три последних года. В ответ – отказ. Группа подаёт на общество в суд, в результате только 10 сентября 2024 года эти документы удалось получить для изучения.

- И вот что мы обнаружили – сообщает Нина Давиденко. - Выяснилось, что у нас вообще не выдавались фискальные чеки за взносы, которые мы платили. Эти чеки были выбиты, но позже и одним числом – как нам объявила кассир, это оттого, что в дачном обществе нет света. Но ведь кассовый аппарат можно зарядить, а они работают всего три часа два раза в неделю! Почему-то ещё с нас требовали – скидывайте деньги на личный счёт кассира в банке. Но даже это не главное: когда я начала смотреть сами документы, у меня не сошлись цифры по кассовым чекам, по приходным ордерам, выписанным от руки и по их годовым отчётам – получаются три разные суммы. Далее: почти все члены правления, а также их жены и дети, устроены кассирами, сварщиками, охранниками и т. д. – и работают по договорам ГПХ. Обнаружилось, что не по всем этим договорам оплачивались налоги. Эти финансовые нарушения дали мне понять, что наши взносы минимум частично уходят не по назначению.

«По закону собрание считается действительным»

- Наше общество пришло в плачевное состояние (электричества нет, трубы для полива сгнили, мусор не убирается, дороги в ямах, сухостой стоит), - рассказывает Нина Давиденко. - Одна многодетная мать из инициативной группы написала в общей сложности сорок обращений к президенту, достучалась и до акима города Тобыл. И нам «выбили» свет, в 2024 году через акимат поставили трансформаторы, правда, только до насосной станции. Что дальше, неизвестно. Теперь надо дальше вести переговоры с госструктурами по проведению электричества по всему обществу. Но председатель бездействует. Надо менять всю поливочную систему, но у всех дачников на устах один вопрос: а за что мы должны платить, если в обществе ни полива, ни охраны, ни электричества…

Фото Нины ДАВИДЕНКО

Саму Нину Давиденко выбрали председателем ОО «Садовод-Любитель «Притобольский» в октябре 2024-го.

- Люди в дачном обществе поняли, что мы, инициативная группа – правы, - рассказывает она. - Когда мы объявили собрание, ни председатель, ни члены правления не пришли. И вот мы собираем второе общее собрание, и по закону оно считается действительным. Пришло сорок человек, у нас есть протокол. Помимо этого, мы проводим заочное голосование, собираем опросные листы с подписями по каждому пункту – переизбрать председателя, правление, принимать деньги только безналичным способом и т. д.

Свидетели eGov’а

- Я беру все эти бумаги, протокол, иду в ЦОН для перерегистрации, – вспоминает Нина Сергеевна. - Мне говорят: это всё делается электронно, вам нужно с помощью ЭЦП-ключей через базу в eGov внести изменения. В сопровождающей информации прямо так и значится: изменения могут внести учредители, либо вновь избранный председатель. Но система портала требует подписания уведомления текущим председателем (то есть Якубовым), чьи полномочия завершены. И добровольно он ключи не передает. Более того, Якубов, имея электронные ключи, единолично вносит изменения в устав общества, меняет юридический адрес на свой домашний, меняет многие пункты устава, где права членов общества ущемляются, из 10 прежних учредителей нашего общества он оставляет 7. А в уставе после его изменений значится, что если учредителей 7 или менее, общество подлежит ликвидации. Я нахожу троих из них. Остальные либо продали участки, либо их уже нет в живых. И из этих троих ни один не знает, что является учредителем! И, конечно, они боятся что-либо менять своими электронными ключами. Тогда я прихожу в ЦОН и говорю: аннулируйте прежний документ, у меня новый протокол о моём избрании, выдайте новые ключи. Мне говорят: так нельзя, вас нет в базе департамента юстиции. Точно такая же проблема есть и в одном из ОСИ у моих знакомых: председателя сменили, ключи у него, он их не отдаёт. Это вопрос технически непроработанной процедуры закона.

По словам Нины Сергеевны, судебный путь может затянуться на месяцы, а то и годы. В таких условиях новая администрация лишена возможности вносить изменения в работу общества или решать другие административные и хозяйственные задачи.

- Мы подали в суд на прежнего председателя, на судебное заседание он не явился, на связь не выходит. Мой адвокат с судебными приставами едут к нему домой – соседи говорят, что он там с октября не проживает…

К сожалению, на обращение "НГ" Меджид Вели Оглы Якубов также не ответил.

Баг в законе?

«Наша Газета» отправила запрос в департамент юстиции на имя руководителя Алии АМАНЖУЛОВОЙ. Получили ответ:

«В настоящее время согласно п.п.2) ст.14-2 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» при изменении руководителя юридического лица изменения в регистрационные данные вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления. Ответственность за полноту и достоверность внесенных сведений несет юридическое лицо.

Таким образом, уведомление подается посредством веб-портала «Электронное Правительство» Egov.kz. В данном случае усматривается спор между прежним и вновь избранным председателем общества. В этой связи полагаем, что вновь избранному председателю необходимо обратиться в суд, так как в соответствии со ст. 27 Гражданского процессуального кодекса РК, споры, связанные созывом и проведением общего собрания участников юридического лица и принятыми на нем решениями; оспариванием решений, действий (бездействия) органов управления юридического лица подлежат разрешению в судебном порядке».

- Специалисты департамента юстиции советуют нам обращаться в суд для урегулирования вопроса с доступом к ключам ЭЦП, – объясняет Нина Сергеевна. – Однако здесь возникает сложность: как мы можем претендовать на эти ключи, если они официально выдаются на имя действующего руководителя? Судебное решение в таком случае должно учитывать, что ключи привязаны к конкретному лицу.

Подобные случаи продолжают множиться, что подчеркивает необходимость более четкого регулирования этого вопроса на законодательном уровне. Такие правовые «недочеты» могут существенно осложнить работу многих организаций и обществ.

Нина Давиденко и ее команда надеются, что их случай привлечет внимание законодателей и станет первым шагом к устранению существующих проблем.

Очередное судебное заседание по иску Нины Давиденко к Якубову назначено на 21 января. Мы будем следить за ситуацией.