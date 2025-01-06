В незаконной охоте уличили жителя села Славянка Карабалыкского района Ж. В октябре прошло года он в 20 метрах от своего дома на пастбище подстрелил одну рысь и одну сибирскую косулю. Материальный ущерб, причиненный государству, оценили 1 495 200 тенге.

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Дело в отношении мужчины рассматривал Карабалыкский районный суд. Подсудимый признал свою вину в полном объеме.

- Вина Ж. в совершении уголовного правонарушения, кроме признательных показаний, подтверждена показаниями представителя РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», протоколом осмотра места происшествия, заключениями судебных экспертиз, справкой о причинении вреда и другими материалами дела, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

В судебных прениях государственный обвинитель просил признать Ж. виновным и назначить наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права на охоту на срок 2 года.

Судья назначил подсудимому ограничение свободы на один год, как просил прокурор, но лишил мужчину права на охоту на три года.

Приговор еще не вступил в законную силу.