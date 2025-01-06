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Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?

6 января 2025, 15:39 |  Государство

Депутат мажилиса Парламента РК Еркин АБИЛЬ согласился ответить на вопросы корреспондента "НГ" и читателей.

Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях под этим сообщением.

Еркин Абиль в редакции "НГ", фото из архива