Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
6 января 2025, 15:39 | Государство
Депутат мажилиса Парламента РК Еркин АБИЛЬ согласился ответить на вопросы корреспондента "НГ" и читателей.
Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях под этим сообщением.
Еркин Абиль в редакции "НГ", фото из архива
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